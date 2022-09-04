Радостная новость от синоптиков. Бабье лето в Петербурге будет, и придёт оно в выходные

Будет ли у нас шанс погреться этой осенью, рассказал 4 сентября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление в Петербурге можно ждать через неделю. Особенно удачно то, что оно выпадет, по прогнозу синоптиков, на выходные.



«Ближайшим периодом такой сухой и относительно тёплой погоды в Северной столице будут дни с 9 по 12 сентября, ожидается что воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. На следующие несколько дней с подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября. Не исключено, что похожее случится и в первой половине октября», — сообщает метеоролог в своём телеграм-канале.

