Радостная новость от синоптиков. Бабье лето в Петербурге будет, и придёт оно в выходные

Будет ли у нас шанс погреться этой осенью, рассказал 4 сентября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление в Петербурге можно ждать через неделю. Особенно удачно то, что оно выпадет, по прогнозу синоптиков, на выходные.
«Ближайшим периодом такой сухой и относительно тёплой погоды в Северной столице будут дни с 9 по 12 сентября, ожидается что воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. На следующие несколько дней с подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября. Не исключено, что похожее случится и в первой половине октября», — сообщает метеоролог в своём телеграм-канале.
Тёплые периоды осенью называют бабьим летом, а также индейским, михайловым, летом летящих паутин или летом Святого Мартина. В метеорологии критериев для него нет. «Называть ли эти возвраты тепла бабьем или каким другим летом — это каждый решает сам», — отмечает Леус.
В ближайшие три дня в Петербурге, напомним, сохранится холодная погода с температурой на несколько градусов ниже нормы.