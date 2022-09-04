    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    767мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Прогулять «Разговор о важном»?Погибли на КамчаткеКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Радостная новость от синоптиков. Бабье лето в Петербурге будет, и придёт оно в выходные

    6133
    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Будет ли у нас шанс погреться этой осенью, рассказал 4 сентября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, потепление в Петербурге можно ждать через неделю. Особенно удачно то, что оно выпадет, по прогнозу синоптиков, на выходные.

    «Ближайшим периодом такой сухой и относительно тёплой погоды в Северной столице будут дни с 9 по 12 сентября, ожидается что воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. На следующие несколько дней с подобной погоды следует рассчитывать в середине третьей декады сентября. Не исключено, что похожее случится и в первой половине октября», — сообщает метеоролог в своём телеграм-канале.

    Тёплые периоды осенью называют бабьим летом, а также индейским, михайловым, летом летящих паутин или летом Святого Мартина. В метеорологии критериев для него нет. «Называть ли эти возвраты тепла бабьем или каким другим летом — это каждый решает сам», — отмечает Леус.

    В ближайшие три дня в Петербурге, напомним, сохранится холодная погода с температурой на несколько градусов ниже нормы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close