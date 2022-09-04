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    Витебский вокзал стал Белорусским. Путешественников встречают красные флаги

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    Витебский вокзал в Петербурге на несколько часов поменял название и превратился в Белорусский. Старейший пассажирский терминал стал местом для съемок сериала «Любовь Советского Союза» 4 сентября.

    В кадре июль 1941 года. Над входом в вокзал киношники повесили красные флаги. Рядом припаркованы военные грузовики и мерзнет массовка в военной форме.

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    Сериал «Любовь Советского Союза» расскажет о жизни звезды театра и кино 1930-х годов. Главную роль исполнит актриса Ангелина Стречина («Мир, дружба, жвачка», «Пищеблок», «Триггер», «Аванпост»).

    8-серийный проект «Любовь Советского Союза» сначала покажет Okko, а затем он должен выйти в эфир Первого канала.

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