Витебский вокзал стал Белорусским. Путешественников встречают красные флаги

Витебский вокзал в Петербурге на несколько часов поменял название и превратился в Белорусский. Старейший пассажирский терминал стал местом для съемок сериала «Любовь Советского Союза» 4 сентября.



В кадре июль 1941 года. Над входом в вокзал киношники повесили красные флаги. Рядом припаркованы военные грузовики и мерзнет массовка в военной форме.