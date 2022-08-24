Омбудсмен: Горка, на которой погиб мальчик в Подмосковье, не была закреплена

Горка, на которой погиб школьник в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Кения Мишонова.

«Это первый случай за последние шесть лет. <...> [Мать] просит только об одном: чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площадки, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась», — написала Мишонова в своем телеграм-канале 23 августа.