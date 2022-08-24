Омбудсмен: Горка, на которой погиб мальчик в Подмосковье, не была закреплена

Горка, на которой погиб школьник в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Кения Мишонова.
«Это первый случай за последние шесть лет. <...> [Мать] просит только об одном: чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площадки, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась», — написала Мишонова в своем телеграм-канале 23 августа.
Обстоятельства гибели школьника устанавливают следователи. По предварительным данным, 10-летний мальчик катался с горки на детской площадке, внезапно конструкция обрушилась прямо на ребенка, он погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель (ч. 2 ст. 293 УК РФ).