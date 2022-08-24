    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd59.9eur59.33
    Орловский тоннель?«Операция «Освобождение»Последний рекорд жарыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Омбудсмен: Горка, на которой погиб мальчик в Подмосковье, не была закреплена

    164
    обсудить

    Горка, на которой погиб школьник в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Кения Мишонова.

    «Это первый случай за последние шесть лет. <...> [Мать] просит только об одном: чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площадки, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась», — написала Мишонова в своем телеграм-канале 23 августа.

    Обстоятельства гибели школьника устанавливают следователи. По предварительным данным, 10-летний мальчик катался с горки на детской площадке, внезапно конструкция обрушилась прямо на ребенка, он погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close