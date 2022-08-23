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    Детская горка убила школьника на площадке в Подмосковье

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    Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Подмосковье. Трагедией кончилась обычная прогулка.

    Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, 22 августа в поселке Деденево 10-летний мальчик катался с горки на детской площадке, внезапно конструкция обрушилась прямо на ребенка. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

    Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель (ч.2 ст. 293 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, представителей управляющей компании и должностных лиц. Также проведены обыски, в ходе которых изъята документация, регулирующая содержание игровой площадки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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