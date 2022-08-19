Где бросить кости. Как в Петербурге будут решать проблему дефицита кладбищ для миллиона мертвецов

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Чиновники хотят прирезать городским погостам дополнительные 490 га земли. Но предположения об уже наметившемся дефиците решительно отвергают.

ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела» подало целую пачку заявок на расширение территорий городских кладбищ. Как следует из проекта нового Генплана, всего учреждение просит добавить 490 га земли к погостам в 10 районах Петербурга.



Самые масштабные расширения рисуют на юге города. Так, Южному кладбищу в Московском районе предлагается добавить два участка на 196 и на 29 га, то есть почти половину общей дополнительной потребности.

Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





На втором месте Павловское кладбище в Пушкинском районе. Ему хотят прирезать шесть новых участков общей площадью 56 га. На 39 га хотят расширить кладбище Илики в Ломоносове. Казанское кладбище в Пушкине может увеличиться на 24 га.



Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





На севере тоже готовят несколько крупных «прирезок». Так, чиновники предлагают добавить 30 га Белоостровскому кладбищу в Курортном районе и 27 га Юкковскому кладбищу в Выборгском районе.



Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Много это — 490 гектаров — или мало, можно прикинуть. Речь почти о 5 млн квадратных метров. По нормам участок для погребения гроба должен иметь длину 200 см и ширину 150 см. Можно немного больше, но общая площадь — не больше 4 квадратных метров. Можно было бы сказать, что в этой прирезке зашито более миллиона новых погребений, но сделаем поправку на то, что между могилами есть пространство и дорожки.

Как пояснили «Фонтанке» в ГКУ, из 490 га, которые учреждение хотело бы перевести в зону кладбищ, 444 га — это именно расширение, тогда как еще 46 га — приведение к нормам действующего законодательства. Сейчас есть примеры, когда участок погоста уже закреплён за учреждением, а границы отрисованы не вполне корректно. «Получается, что граница кладбища проходит по чужой земле, причем некоторые такие участки имеют сельскохозяйственное назначение», — пояснили в ведомстве.

Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта РГИС Поделиться Поделиться





Часть расширений пройдет за счет рекреационной зоны. Но она затрагивалась минимально — только в отношении уже имеющихся захоронений. То есть приводится к нормативным значениям то, что было создано в 90-е годы, отметили в ведомстве.



Учёт всех предложений безусловно решил бы все вопросы по захоронениям до 2050 года, прокомментировали в ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела». Однако на вопрос, насколько критичен текущий дефицит кладбищенской земли, в ведомстве не ответили. «В настоящий момент город успешно справляется с решением задач по захоронениям», — отметили в учреждении.



Участники похоронного рынка считают, что места практически кончились, а у успешности захоронений в условиях дефицита есть объяснение. «Вопрос стоит так: должен быть запас, а его нет», — комментирует собеседник «Фонтанки» на рынке. К примеру, на Южном кладбище, которое хотят расширять чиновники, раньше хоронили по 350 человек в месяц, сейчас 100, рассказал он. «В Колпино и Петергофе есть места, в Белоострове есть немного», — комментирует собеседник, но этих остатков хватит на год или на два. А вот на Северном кладбище и других погостах свободных участков почти нет. Дефицит отражается на ценах. «Почти на всех городских кладбищах место стоит по 100–200 тысяч рублей, в эти средства вкладывается рекультивация и подготовка участка. Значит это, что есть в городе места? Нет. Места есть, когда не нужно платить никакие дополнительные деньги», — рассказывает участник рынка.



Ранее сами власти признавали необходимость расширения кладбищенских земель. К примеру, год назад глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик рассказывал, что «участков для захоронений по гарантированному перечню» хватит от силы на полгода. Речь идет о так называемых безродниках — неопознанных или покойниках, у которых не нашлось родственников: в обоих случаях погребение берет на себя государство. Такие тела не подвергают кремации, чтобы в дальнейшем было можно провести эксгумацию и идентифицировать останки. По закону для них в зоне захоронений выделяется особая территория; о том, как выглядит такая «смерть установленного образца», «Фонтанка» рассказывала недавно. Решением проблемы могло бы стать увеличение размеров кладбищ.



Впрочем, о необходимости расширить кладбища известно уже не первый год. Ранее ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела» уже делала запрос на расширение погостов. В 2020 году комиссия по внесению изменений в Генплан рассмотрела заявки на прирезку 530 га, которые госучреждение попросило перевести в функциональную зону К1 (кладбища). Но согласилась учесть только 181 га на Южном кладбище — и то лишь потому, что в действующей редакции Генплана территория уже имеет похоронное назначение.

Другие предложения, которые частично пересекаются с новой заявкой, были отвергнуты. Например, в Ломоносове кладбищу Илики ГКУ хотело добавить 41 га, которые сейчас являются зоной городских лесов. На Пулковском меридиане, к северо-западу от Южного кладбища, предлагалось перевести 192 га общественно-деловой и рекреационной зон в К1.

Фактически с 2020 года кладбищам добавили 73 га, рассказали в ГКУ. Не факт, что и сейчас будут удовлетворены все запросы. «Понятно, что не все территории могут быть приняты на комиссии, в силу особенностей градостроительных ограничений», — прокомментировали в учреждении.



«В основном ситуация по земле плачевная», — соглашается собеседник «Фонтанки» на похоронном рынке. Впрочем у бизнеса есть свои идеи: «К Южному можно взять землю из Ломоносовского района Ленобласти. На Северном есть откуда прирезать — там есть земли совхоза, которые хотят застроить жилыми домами».

Генеральный план — основной градостроительный документ, который расчерчивает территорию города на функциональные зоны и определяет развитие мегаполиса на длительную перспективу. Также в нем отображаются объекты регионального значения: транспортная инфраструктура, метро, крупные спорткомплексы, очистные сооружения и другие важные элементы для функционирования города. Проект Генплана разработан с расчетом до 2040 года и с прогнозом до 2050 года. Для кладбищ и крематориев в Генплане есть отдельная зона — К1 (это одна из зон специального назначения). В новой версии документа зона кладбищ получит наименование СП1. Зоны захоронений могут расширяться только после того, как в Генплане будут «нарисованы» соответствующие территории. В противном случае это является нарушением.



В начале пандемии коронавируса общественные слушания по Генплану, как и по другим градостроительным документам, перевели в заочный формат общественных обсуждений. Режим, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, не снят до сих пор. Кроме того, сократился и срок обсуждений. На подачу предложений (это мог сделать любой желающий) была отведена всего неделя — с 4 по 10 августа. За этот период тем не менее комитет по градостроительству получил более 11 тысяч заявок, которые теперь придется рассматривать в оперативном режиме.



Новый Генплан Петербург ждал уже давно: Смольный обещал его еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевали. Документ принимается в виде закона городским парламентом. Как ожидается, депутаты должны рассмотреть его во время осенней сессии.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие предложения были поданы в Генплан для новых строительных проектов и о «зеленых» предложениях горожан.

Галина Бояркова, Ирина Корбат, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

