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Мест на петербургских кладбищах хватит на полгода. Смольный приступает к их расширению

В Петербурге займутся расширением кладбищ

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Петербург подошел к пределу вместимости городских кладбищ. Об этом заявил 18 октября глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании. «На полгода хватает участков для захоронений по гарантированному перечню», — сказал он.

В связи с этим требуется увеличение размеров кладбищ. Подготовкой территорий комитет займется в следующем году.

Как пояснили в КППИТ, речь идет не о нехватке мест на кладбищах вообще, а для захоронений так называемых безродников — неопознанных трупов или покойников, у которых не нашлось родственников: в обоих случаях погребение берет на себя государство. Такие тела не подвергают кремации, чтобы в дальнейшем было можно провести эксгумацию и идентифицировать останки. По закону, для них в зоне захоронений выделяется особая территория. В ведомстве отметили, что для этих целей уже был прирезан отдельный участок на Шафировском кладбище площадью 3 га.

По обычным захоронениям острого дефицита нет, считают в КППИТ. На сколько именно хватит мест, в ведомстве не уточнили, но отметили, что в последнее время растет спрос на кремацию.

В начале 2020 года Смольный запросил внести в генплан более 530 га дополнительных участков для кладбищ. Тогда участники рынка прогнозировали, что мест для «безродников» хватит на год, а для обычных захоронений — на 2,5–3 года.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
В пояснительной записке к бюджету на 2022г. указано, что на медицину в следующем году, несмотря на пандемию и четвертую волну, будет потрачено на 117 млрд руб. меньше, чем в текущем году.

Все «сэкономленные» на гражданах деньги пойдут на увеличение расходов на силовиков – их финансирование вырастет с 2,384 до 2,799 трлн руб., или на 17%.
261213851
Ну если строить человейники такими темпами и при этом иметь только один крематорий и всего пару кладбищ, то чему удивляться.
Zdobsi
Видимо родственникм отказываются хоронить, раз столько одиноких и безродных? Тема не раскрыта нормально. И потом, спустя определённый срок тела вынимают из земли и отправляют на кремацию, чтобы освободить места. Не так ли? Хм...
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