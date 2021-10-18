Мест на петербургских кладбищах хватит на полгода. Смольный приступает к их расширению

Петербург подошел к пределу вместимости городских кладбищ. Об этом заявил 18 октября глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании. «На полгода хватает участков для захоронений по гарантированному перечню», — сказал он.



В связи с этим требуется увеличение размеров кладбищ. Подготовкой территорий комитет займется в следующем году.



Как пояснили в КППИТ, речь идет не о нехватке мест на кладбищах вообще, а для захоронений так называемых безродников — неопознанных трупов или покойников, у которых не нашлось родственников: в обоих случаях погребение берет на себя государство. Такие тела не подвергают кремации, чтобы в дальнейшем было можно провести эксгумацию и идентифицировать останки. По закону, для них в зоне захоронений выделяется особая территория. В ведомстве отметили, что для этих целей уже был прирезан отдельный участок на Шафировском кладбище площадью 3 га.

