Голый мужчина бегал за детьми на детской площадке на юге Петербурга

Обнаженный мужчина устроил переполох на детской площадке в Красносельском районе. Он побегал за детьми, а потом просто бродил туда-сюда, пока за ним не приехала полиция.



В правоохранительные органы жители дома 12, корпус 1, по улице Маршала Захарова обратились накануне около 15:15, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа. Они сообщили, что во дворе дома голый мужчина ведет себя неадекватно.