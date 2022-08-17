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    Голый мужчина бегал за детьми на детской площадке на юге Петербурга

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    11 комментариев

    Обнаженный мужчина устроил переполох на детской площадке в Красносельском районе. Он побегал за детьми, а потом просто бродил туда-сюда, пока за ним не приехала полиция.

    В правоохранительные органы жители дома 12, корпус 1, по улице Маршала Захарова обратились накануне около 15:15, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа. Они сообщили, что во дворе дома голый мужчина ведет себя неадекватно.

    Очевидцы сняли его действия на видео. Из ролика видно, как мужчина сначала бегает за детьми, которые бросаются от него врассыпную. А потом ходит по площадке, не смущаясь наготы. «Руки в боки и пошел», — так комментирует его действия снимающий.

    Полицейские, которые прибыли на место, нашли у одного из подъездов мужчину на вид лет 40, но его состояние было таково, что пришлось вызвать скорую, которая увезла его в специализированное медучреждение.

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    Комментарии 11

    NoName123417 Авг 2022 в 15:24
    Голый?
    Таки шо?? На улице жара же…
    +0−0
    26064201117 Авг 2022 в 14:44
    Жара ещё и не то с человеком делает.
    +0−0
    академикдон17 Авг 2022 в 14:23
    Это лахтинский после смены ночной, иноагентов ищет.
    +5−1
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