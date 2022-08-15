Ради авторынка. Иранский производитель машин собирается заехать в Россию

Компания Iran Khodro, автопроизводитель из Ирана, объявил о выходе на российский рынок. Произойти это может уже в текущем году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Мехди Хатиби во время презентации последней модели кроссовера Rira.

«Мы собираемся уделить особое внимание российскому рынку и думаем о партнерстве с инвесторами из России. Уже проведены переговоры с Москвой», — заявил Мехди Хатиби (цитата по International Business Times). От отметил, что конкурировать компания намерена также на рынках Азербайджана, Омана и Ирака.

В 2022 году Iran Khodro собирается выпустить более 500 тысяч автомобилей. Цель — в течение трех лет экспортировать 100 тысяч машин. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» предполагают, что приход на российский рынок компании из Ирана может стать успешным. «У них есть несколько национальных производителей — самый известный как раз Iran Khodro, который к нам уже приходил. У него есть две платформы, на которых делаются автомобили. Старая — Peugeot, и это уже модели поинтереснее, чем Samand, которую нам предлагали 20 лет назад. И есть новая линейка — B0 компании Renault, на которой они делают свои модели», — заявил изданию партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто (цитата по «Ъ»).