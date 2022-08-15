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    Ради авторынка. Иранский производитель машин собирается заехать в Россию

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    10 комментариев

    Компания Iran Khodro, автопроизводитель из Ирана, объявил о выходе на российский рынок. Произойти это может уже в текущем году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Мехди Хатиби во время презентации последней модели кроссовера Rira.

    «Мы собираемся уделить особое внимание российскому рынку и думаем о партнерстве с инвесторами из России. Уже проведены переговоры с Москвой», — заявил Мехди Хатиби (цитата по International Business Times). От отметил, что конкурировать компания намерена также на рынках Азербайджана, Омана и Ирака.

    В 2022 году Iran Khodro собирается выпустить более 500 тысяч автомобилей. Цель — в течение трех лет экспортировать 100 тысяч машин.

    Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» предполагают, что приход на российский рынок компании из Ирана может стать успешным. «У них есть несколько национальных производителей — самый известный как раз Iran Khodro, который к нам уже приходил. У него есть две платформы, на которых делаются автомобили. Старая — Peugeot, и это уже модели поинтереснее, чем Samand, которую нам предлагали 20 лет назад. И есть новая линейка — B0 компании Renault, на которой они делают свои модели», — заявил изданию партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто (цитата по «Ъ»).

    Издание отмечает, что препятствием может стать несколько устаревшая модификация машин. От поставок автомобилей из Ирана недавно отказались соседние Сирия и Ирак. В качестве мотива была названа потенциальная опасность автомобилей. Так, в январе 2022 года в Иране столкнулись около 30 машин, ни у одной не сработали подушки безопасности.

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    Комментарии 10

    26092824116 Авг 2022 в 00:11
    запору не доехать
    +0−2
    лысик15 Авг 2022 в 23:56
    Кто в теме по запчастям, скажите, будет еще хуже, чем Китай?
    +0−0
    altnec15 Авг 2022 в 23:51
    Если Иран, то да.
    Если же опять же та же самая хранция, то нет.
    Хренцузы любое дерьмо теперь готовы хоть сотни лет в виде сборочных комплектов поставлять.
    +0−7
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