Центробанк спрогнозировал срок санкций против России: новости вокруг спецоперации за 12 августа

В Центробанке считают, что санкции продлятся как минимум до конца 2025 года Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 12 августа.

В школах Киева не будут изучать русский язык даже факультативно

В школах Киева в 2022–2023 учебном году не будут преподавать на русском языке или изучать его, в том числе факультативно. Также украинский Минкульт разрабатывает законопроект о статусе английского языка на Украине, который разрешит публично использовать его в определенных сферах общественной жизни как язык международного общения.

Производитель кофе Tchibo ушел с российского рынка Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH продал российскую «дочку» местному менеджменту и ушел из России. Новым собственником «Чибо СНГ» стала компания гендиректора российского подразделения Михаила Ковалевского «МВК».

Как сообщает издание Коммерсантъ, «Чибо СНГ» сохранила права на использование кофейных брендов до конца этого года, затем поставки кофе должны быть продолжены под новым брендом. Один из вариантов будущего названия — Gold. На подконтрольных России территориях введут обязательный ЕГЭ Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на территориях Украины, перешедших под контроль России, через пять лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный, — цитирует министра ТАСС.



У сотрудников ФСБ на границе с ЛНР, ДНР и Украиной один день службы будут считать за два Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы на границах страны, примыкающих к Донбассу и зоне специальной военной операции, за два. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Банк России считает, что санкции сохранятся как минимум до конца 2025 года

Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

— Введенные в отношении российской экономики санкции в основном сохранятся на всём прогнозном горизонте, — говорится в документе.

