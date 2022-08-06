«У вас ковид? Выпейте чаю». Почему в Петербурге разворачивают койки для пациентов с «омикроном»

Фото: Алексей Смышляев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Как отличается терапия ковида, вызванного новым — «летним» вариантом «омикрона» в мире и в России, выяснила «Фонтанка». Спойлер: в мире легкую форму болезни лечат «ничем», в России — «Арбидолом». Печальный прогноз: в нашей стране седьмая волна эпидемии коронавируса грозит растянуться надолго, потому что началась раньше обычного, вместо сентября — в августе.

В петербургских поликлиниках «Фонтанке» рассказали, что выявляемость коронавируса на этой неделе вдвое выше в сравнении с предыдущей. Волна, вызванная новым вариантом «омикрона» докатилась до нас, как обычно, вслед за Европой. Там она разогналась в конце июня — начале июля и уже тогда стало понятно, что России до нее — рукой подать.



В Петербурге: «Вот вам арбидол»

Петербурженка Лариса болела еще в первую волну, прививалась. Но седьмая накрыла все равно: «Симптомы первый день: ужасная усталость, хотела спать, потом поднялась небольшая температура, заложенность носа, кашель, немного болело горло. Три дня держалась высокая температура, но с жаропонижающими падала (когда болела тяжело первый раз, температура не падала). Потом ещё пару дней невысокая держалась 37.2. В первый день вызвала врача по ДМС, он назначил «Амиксин», «Флуифорт», «Респеро-Миртол», сделал сразу ПЦР-тест. Пришёл положительный ответ и я вызвала участкового врача. Бесплатно принесла медсестра на следующий день «Гриппферон» и «Арбидол».



Через неделю на приеме в районной поликлинике не послушали, не посмотрели. Попросила, чтобы, если можно, выписали. Да, выписали. Сама попросила сдать ещё раз ПЦР-тест и сдать анализы. Дали направления».

Как пишет Ольга Брейн, «в России привыкли, что если с чем-то пришел к врачу, тебе обязательно что-то назначат. Будем честны, иногда назначат что-то избыточное или даже бестолковое, хорошо если небезоспасное. Ну потому что надо же лечиться».

Опыта применения большей части препаратов, выписанных Ларисе («Амиксин», «Гриппферон»), например, в Европе нет, как и «Арбидола» (МНН умифеновир), потому что там не располагают доказательствами их эффективности. Более того, в рекомендациях Минздрава по лечению ковида, из одной редакции в другую кочует фраза: «Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Но в списках препаратов, рекомендованных для амбулаторного лечения, он остается. С момента, когда закупки лекарств для лечения на дому начали финансировать из федерального бюджета, петербургские поликлиники закупили его в огромных объемах и раздавали бесплатно пациентам, которые лечились дома.



«Фонтанка» спросила в одной из городских поликлиник: «Если ковид, вызванный новыми вариантами «омикрона», в легкой форме лечить нечем, да и не нужно, зачем вы закупаете такие лекарства?». И получила в ответ: «Какие рекомендует Минздрав, такие и закупаем. Это остатки закупок, сделанных еще перед Новым годом. Среди них не только рекомендованные ведомством для лечения ковида средней и легкой степени «Арбидол» и «Гриппферон», но и средства, необходимые пациентам с факторами риска тяжелого течения болезни. Например, «Ксарелто» и «Будесонид». Запасов осталось немного, используем строго по показаниям для пациентов с риском осложнений».



Петербурженка Яна болеет 4-й день. «Симптомы: поднялась температура 38.8. На следующий день такая же — 38.8, добавилась периодическая заложенность носа, а к вечеру он начал подтекать. Когда нос заложен и дышишь ртом, хочется кашлять, — рассказывает она. — Сегодня 4-й день. С утра температура 36.6. Нос в норме, никаких покашливаний. Правда, некоторая слабость появилась. Ну, как обычно. Если бы мы не дергались с этим ковидом, то симптомы обычного ОРВИ/гриппа».

В Яниной поликлинике, видимо, арбидолы закончились. Врач ничего, кроме обильного питья и витаминов не прописал. Сказал, что жаропонижающее надо принимать, когда большая температура, а если она будет сохраняться больше 5 дней повторно вызвать врача. Если все будет нормально, то приходить в поликлинику на выписку не нужно: до 8 дней — карантин, а дальше можно работать.



За рубежом «никаких запретов и никакого лечения»



Светлана живет в Норвегии. Только в седьмую волну коронавируса ее настиг первый ковид: «Похоже, что-то новенькое — все происходит очень быстро. Вот ты был здоров и весел, и вдруг — температура под 40, потом — тридцать четыре, потом снова — 40, и ты теряешь сознание на таких качелях. При этом дико болит горло, я такой боли не испытывала никогда, — рассказывает Светлана. — В общей сложности остро болела дня три, наверное. На за эти дни можно скопытиться. В больнице меня привели в чувство, сняли боль в горле и выписали на третий день с положительным тестом: бесплатная медицина, максимально экономный протокол».



Однако выяснилось, что дело не только в экономии. Теперь в Норвегии эту болезнь не ищут и не лечат. «Муж, покупая в аптеке тесты, услышал, что он зря тратит деньги, потому что сейчас болеют все, и никого эти тесты не интересуют. А когда он заболел и позвонил врачу, ему посоветовали не париться, и, если чувствует себя хорошо, продолжать активную жизнь. Заразить никого он не может, потому что, опять же, болеют поголовно все. Никаких запретов и никакого лечения. Все очень странно», — удивляется Светлана.

«Фонтанка» поинтересовалась, а лечат ли ковид в других странах. По данным мониторинга, высокая заболеваемость сохраняется в Швеции и во Франции. Шведка Дэрия только что вернувшаяся в Мальмё из Марселя пишет: «Присутствие ковида незаметно в Швеции. И в Марселе тоже не было заметно».

Турчанка Медина «Фонтанке» рассказала: «С 18 по 24 июля коронавирусом в Турции заразились 365 424 человека, скончались 157, закончились карантин и лечение для 265 962 человек. При этом ограничений, запретов или обязательности ношения масок пока нет. Очевидно, что в туристический сезон правительство не пойдет на такие меры. Но заразность слишком большая, хотя летальность уменьшилась. Когда вы больны, врачи говорят, что нужно изолировать себя на 7 дней, но контроля нет. Они не назначают лекарства. Люди получают «рекомендации» по собственной инициативе друг от друга. Используют аспирин для повышения текучести крови». Другая турчанка, жительница Стамбула сообщает: «Невестка Фатош болела ковидом в середине июля: карантин, сидела дома, обычные таблетки для снятия температуры».



А Ольга Брейн из Великобритании в социальных сетях отвечает на вопрос «Как в Великобритании лечат ковид?»: «Краткое содержание: никак. Конечно, если ты не умираешь». И описывает диалог с врачом:

— Какое лечение вы посоветуете?

— Ну, ковид, сами понимаете. Полежите, отдохните. Take things easy. Примите парацетамол, если уж совсем вам не нравится.

— Иногда бывают моменты, да, доктор, когда мне прямо совсем не нравится.

— Ну вот, в таких крайних случаях примите парацетамол. А так, лучше полежите. И выпейте чаю. Нужно время, чтобы все прошло.

В ковидные больницы чаще госпитализируют госпитализированных

В последних, 15-х временных рекомендациях Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», ориентированных на новый вариант коронавируса «омикрон», сказано: «В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. У 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ».

Тем временем в Петербурге перепрофилируются под коронавирус новые койки. Пациентов с коронавирусом сегодня принимают в Клинической больнице им. Боткина, Александровской больнице, Городских больницах №20 (поликлиника) и №40, Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, Госпитале для ветеранов войн. Все 400 коек Николаевской больницы, открытой для инфицированных пациентов 5 августа тоже постепенно заполнят.



Теперь число коек для лечения петербуржцев с ковидом перевалило за 2000. Часть из этого списка оставались частично в ковиде и на спаде заболеваемости — принимали коронавирусных пациентов, в зависимости от того, с какой сопутствующей патологией они поступают. Скажем, с сердечно-сосудистой везли в 40-ю, с инсультами — в Александровскую, с хирургической — и в ту, и в другую.

Сейчас на фоне роста положительных результатов тестов на ковид, растет и число поступающих в больницы экстренной помощи с коронавирусом. Как объяснили «Фонтанке» в Николаевской больнице, в предыдущие волны ковидные клиники с тяжелым и среднетяжелым течением болезни заполняли чаще всего пациенты «ковид+сопутствующее заболевание» (сопутствующим называли, как правило, сахарный диабет, хронические сердечно-сосудистые болезни и другие). То есть ковид был основной причиной тяжелого состояния, потому что усугублял течение других болезней. Теперь же больница перепрофилируется с сохранением своих профилей — ожидается, что в стационарной помощи будут нуждаться и уже нуждаются в основном те, кого доставляют в городские стационары по экстренным показаниям, а там выявляется коронавирус. Или его обнаруживают, когда пациент срочную помощь уже получил. То есть коронавирус пока становится сопутствующей проблемой.



Как поясняют врачи поликлиник, сейчас из дома они рекомендуют все-таки госпитализацию тем, у кого даже при среднетяжелом течении ковида есть риски по обострению основного хронического заболевания. Когда заболеваемость была низкой (май, июнь, частично июль) такие пациенты поступали почти всегда в Боткинскую больницу, «Фонтанке» рассказывали, что большая часть из них — люди в возрасте 80+. С начавшимся активным распространением вируса возраст снижается.

В Европе при взрывном распространении нового «омикрона» смертность сохранялась на низком уровне. Однако и в тяжелые эпидемические волны она была ниже, чем в России. Поэтому в Петербурге надеются на лучшее, а готовятся к худшему.

«Если нынешняя динамика сохранится до конца августа, нас ждет взрывная заболеваемость»

Почему мы не можем себе позволить расслабиться с приходом очередного «легкого» варианта «омикрона», «Фонтанка» спросила у Алексея Куприянова, независимого аналитика, сооснователя сообщества Watching COVID-2019.ru:

Если помните, в предыдущие волны на пиках заболеваемости в больницах лечились от 8 до 11 тысяч человек, сейчас из более 2000 ковидных коек 25% свободны, сообщал комитет по здравоохранению. На спаде заболеваемости до недавнего времени меньше тысячи человек лечились в больницах, а теперь их число постепенно растет каждый день, последняя цифра — 1277.



Растет и число выполняемых тестов, а среди них положительных. Сегодня по официальным данным — оно перевалило за 2 тысячи. Что до не официальных, у меня есть основания полагать, что нам сообщают о половине случаев, которые выявляются. В эту половину не входят, естественно те, кто не сдавал ПЦР-тест и не регистрировался.

О том, что реальные данные не сообщаются, видно даже по динамике выявляемости: очень маленькие скачки, практически исчезли провалы в выходные — они есть, но я бы назвал их косметическими. Почему нам сообщают не обо всем, не знаю, возможно, просто халтурят — расслабились оттого, что «омикрон» менее смертоносный в сравнении с предыдущими штаммами. Но даже на спаде заболеваемости «Стопкоронавирус» сообщал о ежедневных 6–7 смертях в день от ковида по городу. Это все равно большие цифры для респираторного заболевания. От гриппа в эпидемию столько в Петербурге не умирают, не говоря уже о других ОРВИ, а ведь люди с серьезной хронической патологией их тоже переносят.



Так что не такое это легкое заболевание, как кому-то кажется. Да, не чума, и не коронавирус, вызванный «дельтой», но тоже для кого-то опасный. Каждый последующий вариант «омикрона» выигрывает у предыдущего по скорости распространения. И по мере большего охвата своих жертв, растет не только заполняемость больниц, растет число тех, кому требуется лечение в отделении интенсивной терапии и ИВЛ, а это потенциально — рост смертности. Впрочем, число умерших тоже начало постепенно увеличиваться.



Несмотря на то, что характеристики седьмой волны с очередным «омикроном» не будут такими удручающими, как у той, что мы пережили с «дельтой» и «альфой», ничего хорошего ждать от нее не надо. Тем более, что в этот раз мы очень неудачно попали в волну по календарным срокам, она никогда еще не начиналась так рано.

Август — самое неудачное время для активного распространения коронавируса, да и любой другой респираторной инфекции: многие в отпусках, на дачах, дети и студенты на каникулах, цепочки передачи вируса разорваны. В теории распространение должно быстро затухать, но этого не происходит — период удвоения прироста заболевших сейчас неделя. Да, вирус распространяется медленнее, чем распространялся бы в сентябре. Мы всегда встречали этот месяц на спаде заболеваемости и входили в новую в новую волну с небольшим числом заболевших. А сейчас только начало августа, а темпы прироста заболевших — как в середине сентября. Если нынешняя динамика сохранится до конца августа, к началу нового учебного года, когда вернутся дошкольники в детсады, школьники и студенты сядут за парты, мы подойдем с очень высоким уровнем заражения и большим числом больных. И тогда нас ждет взрывная заболеваемость.



Еще одно предположение, которое мешает мне с оптимизмом ждать сентября. В прошлом году летняя волна в Петербурге, Москве и Московской области началась уже в мае, в июне — пик, а к началу июля завершилась. В тех регионах России, до которых эта волна не катилась, все лето заболеваемость была очень низкой, тяжесть ее пришлась на осень. Если картина, которую мы видим сегодня, это вот та маленькая волна, которая бывает летом, что будет осенью, страшно представить.

