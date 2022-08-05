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    Россиянин Винник доставлен в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

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    Александр Винник экстрадирован в США. Его из Греции доставили в Бостон на частном самолете, а затем перевезли на служебном борте в Сан-Франциско. В Штатах россиянину грозит до 50 лет лишения свободы. Об этом сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на семью Винника, а также «Коммерсантъ».

    «Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — рассказали члены семьи россиянина.

    В четверг, 4 августа, самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США.

    Винника задержали во время отдыха в Греции в 2017 году по запросу Интерпола. Его выдали Франции в 2020 году, где его приговорили к 5 годам лишения свободы за отмывание средств. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $ 4 млрд. Генпрокуратура России направляла в Афины два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.

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