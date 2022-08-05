Россиянин Винник доставлен в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Александр Винник экстрадирован в США. Его из Греции доставили в Бостон на частном самолете, а затем перевезли на служебном борте в Сан-Франциско. В Штатах россиянину грозит до 50 лет лишения свободы. Об этом сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на семью Винника, а также «Коммерсантъ».



«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — рассказали члены семьи россиянина.



В четверг, 4 августа, самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США.