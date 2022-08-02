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    Пожар на верфях в Петербурге тушат более 50 человек. Посмотрите, как дышит дымом один из современнейших рыболовных траулеров в мире

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    Без малого шестьдесят пожарных работают на территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге, где 2 августа загорелся траулер «Механик Маслак».

    По данным «Фонтанки», пожар вспыхнул в носовой части большого морозильного рыболовного траулера, его тушили по второму из пяти существующих номеров сложности.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного за полчаса до полудня. Корабль тушат 58 пожарных в составе 14 расчётов, площадь пожара уточняется.

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    В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» сообщали, что не могут рассмотреть название траулера из-за задымления, но знают, что пострадавших нет.

    «Механик Маслак» проекта СТ-192 строится для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». Это второй траулер серии, на воду его спускали в июне 2020 года. «Механик Маслак» называют одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире.

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