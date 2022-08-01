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    А было ли отравление? Собчак приходится объясняться за свои новости о Чубайсе

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    Российская медиаперсона Ксения Собчак вынуждена оправдываться за свои сообщения, из которых многие сделали вывод, что экс-главу Роснано Анатолия Чубайса могли отравить.

    О том, что на сегодняшний момент нет никаких данных предполагать, что Чубайс попал в реанимацию с посторонней помощью, в частности, пишет признанный в России экстремистом украинский журналист Дмитрий Гордон*. Он также упомянул, что на версию отравления «прозрачно намекала» Собчак.

    На это сообщение Собчак отреагировала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня»:

    — Я ни на что не намекала, я передала дословно разговор с Авдотьей, с её разрешения. Сейчас Анатолий Борисович проходит курс лечения. Транспортировка в таком состоянии на текущий момент никуда невозможна. Никто никаких версий не выдвигает вообще — только сообщают о произошедшем.

    Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выказал сочувствие и заявил, что Москва готова оказать помощь, если такой запрос поступит. Брат Анатолия Чубайса Игорь поделился последними новостями с телеканалом «Звезда».

    «Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий. Никаких хронических болезней у него нет. Так что все будет в порядке»
    Игорь Чубайс, декан факультета россиеведения Института социальных наук

    О том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию 31 июля сообщила Ксения Собчак. Она также рассказала, что дом Чубайса на Сардинии обследовали люди в костюмах химзащиты. Позже стало известно, что у политика редкое иммунное заболевание — синдром Гийена-Барре.

    *Дмитрий Гордон внесён Росфинмониторингом в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

    © Фонтанка.Ру

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