А было ли отравление? Собчак приходится объясняться за свои новости о Чубайсе

Российская медиаперсона Ксения Собчак вынуждена оправдываться за свои сообщения, из которых многие сделали вывод, что экс-главу Роснано Анатолия Чубайса могли отравить.
О том, что на сегодняшний момент нет никаких данных предполагать, что Чубайс попал в реанимацию с посторонней помощью, в частности, пишет признанный в России экстремистом украинский журналист Дмитрий Гордон*. Он также упомянул, что на версию отравления «прозрачно намекала» Собчак.
На это сообщение Собчак отреагировала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня»:
— Я ни на что не намекала, я передала дословно разговор с Авдотьей, с её разрешения. Сейчас Анатолий Борисович проходит курс лечения. Транспортировка в таком состоянии на текущий момент никуда невозможна. Никто никаких версий не выдвигает вообще — только сообщают о произошедшем.
Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выказал сочувствие и заявил, что Москва готова оказать помощь, если такой запрос поступит. Брат Анатолия Чубайса Игорь поделился последними новостями с телеканалом «Звезда».
«Поправляется, все будет нормально, не волнуйтесь. Парень крепкий. Никаких хронических болезней у него нет. Так что все будет в порядке»
Игорь Чубайс, декан факультета россиеведения Института социальных наук
О том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию 31 июля сообщила Ксения Собчак. Она также рассказала, что дом Чубайса на Сардинии обследовали люди в костюмах химзащиты. Позже стало известно, что у политика редкое иммунное заболевание — синдром Гийена-Барре.