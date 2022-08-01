А было ли отравление? Собчак приходится объясняться за свои новости о Чубайсе

О том, что на сегодняшний момент нет никаких данных предполагать, что Чубайс попал в реанимацию с посторонней помощью, в частности, пишет признанный в России экстремистом украинский журналист Дмитрий Гордон*. Он также упомянул, что на версию отравления «прозрачно намекала» Собчак.

Российская медиаперсона Ксения Собчак вынуждена оправдываться за свои сообщения, из которых многие сделали вывод, что экс-главу Роснано Анатолия Чубайса могли отравить.

— Я ни на что не намекала, я передала дословно разговор с Авдотьей, с её разрешения. Сейчас Анатолий Борисович проходит курс лечения. Транспортировка в таком состоянии на текущий момент никуда невозможна. Никто никаких версий не выдвигает вообще — только сообщают о произошедшем.

Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выказал сочувствие и заявил, что Москва готова оказать помощь, если такой запрос поступит. Брат Анатолия Чубайса Игорь поделился последними новостями с телеканалом «Звезда».