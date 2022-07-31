«Начали отниматься руки и ноги». Чубайса госпитализировали в одну из клиник Европы

Экс-спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник. Об этом 31 июля в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак. Журналистка пояснила, что поговорила с супругой Чубайса — кинорежиссером и сценаристом Авдотьей Смирновой.

«Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — пишет Собчак.