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    «Начали отниматься руки и ноги». Чубайса госпитализировали в одну из клиник Европы

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    Экс-спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник. Об этом 31 июля в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак. Журналистка пояснила, что поговорила с супругой Чубайса — кинорежиссером и сценаристом Авдотьей Смирновой.

    «Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — пишет Собчак.

    Следом телеведущая дает комментарий самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

    «Фонтанка» писала, что Анатолий Чубайс покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее появилась информация, что российские силовики проверяют бывшего спецпредставителя президента и его окружение на коррупцию.

    Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции. Толчком также может послужить хирургическая операция или вакцинация.

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    Комментарии 46

    26614406531 Июл 2022 в 22:03
    Кесарю кесарево!
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