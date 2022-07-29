Кто сказал «мяу»? Наркотики и 480 литров реактивов утекли из сарая-лаборатории под Петербургом в полицию

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка накануне опустошили закрома на участке на улице Набережной в садоводстве «Заречное» под Коммунаром, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля. Из хозяйственных построек вынесли лабораторию. Среди изъятого 28 канистр, в которых уместились 480 литров реактивов, реактор, спецодежда, посуда и почти 46 кг прекурсоров.

Бизнес по производству синтетического наркотика, известного под ласковым именем «мяу», прогорел в Гатчинском районе Ленобласти. «Химика», уехавшего из Петербурга, чтобы наладить производство, задержала полиция.

Дом на участке арендовал 41-летний уроженец Магнитогорска, зарегистрированный в Петербурге. По версии правоохранителей, отметив день рождения в мае, он решил круто поменять жизнь и нашёл себя в производстве наркотика. Сырьё мужчина приобретал через мессенджеры и забирал из «закладок», также предполагал выпускать готовый товар.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков (228.1 УК РФ), подозреваемый задержан на двое суток.