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    Мать-хулиганка из Петербурга искусала инспектора ДПС, чтобы не ехать в отдел

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    Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Аси Голуб, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти. На теле инспектора ДПС она оставила 4 укуса и заплатит за это 30 тысяч рублей, сообщает 27 июля о решении объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Вампиром» Ася вдруг стала после полудня в последний день мая. К дому № 5 на площади Островского приехал наряд ДПС, женщину уговаривали проследовать в отдел для привлечения к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и неисполнении родительских обязанностей.

    Ася не хотела никуда ехать, поэтому умышленно не менее четырех раз укусила инспектора в область обеих кистей и предплечий, чем причинила ему физическую боль и телесные повреждения.

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