Мать-хулиганка из Петербурга искусала инспектора ДПС, чтобы не ехать в отдел

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Аси Голуб, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти. На теле инспектора ДПС она оставила 4 укуса и заплатит за это 30 тысяч рублей, сообщает 27 июля о решении объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«Вампиром» Ася вдруг стала после полудня в последний день мая. К дому № 5 на площади Островского приехал наряд ДПС, женщину уговаривали проследовать в отдел для привлечения к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и неисполнении родительских обязанностей.

