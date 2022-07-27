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    «Ъ»: Двадцатикилометровый участок «Скандинавии» могут сдать уже этой осенью

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    Реконструкцию двадцатикилометрового участка трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти могут завершить на год раньше запланированного срока. Сейчас строительно-монтажные работы там выполнены наполовину.

    Сдать в эксплуатацию участок с 80-го по 100-й километр федеральной дороги А-181 «Скандинавия», от развязки с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское, могут в середине октября 2022 года, пишет 27 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к проекту. По контракту, работы там должны закончить к 11 октября 2023 года. Реконструкцию ведет АО ВАД. По информации издания, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», выступающее заказчиком, отправило на счета подрядчика 1,27 миллиарда рублей за выполнение работ по строительству и реконструкции участка. Общая стоимость работ составляет 13,7 миллиарда рублей.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» газете подтвердили, что участок с 80-го по 100-й километр могут ввести в эксплуатацию раньше срока, но конкретные даты называть не стали, сославшись на опасения возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сейчас, по их данным, там завершено 50% общего объема строительно-монтажных работ. На всем протяжении участка почти доделали верхние слои основания и продолжают укладывать нижние слои асфальтобетонного покрытия, ведется планировка, укрепляют откосы и канавы, делают разделительную полосу, устанавливают парапеты и монтируют освещение. В направлении Петербурга уже начали укладывать верхний слой асфальта.

    Согласно документам, управление дополнительно перевело на счета подрядчика 11,7 миллиона рублей за осуществление строительного контроля и оказание услуг по техническим испытаниям и анализам, пишет «Ъ». Всего с начала работ на этом участке ФКУ выплатила 8,1 миллиарда рублей.

    Следующими расширить до шести полос планируют участки «Скандинавии» с 100-го по 122-й километр и со 122-го по 134-й километр. Сдать их после реконструкции намерены в 2024 году. АО ВАД уже выиграло тендеры на реконструкцию трассы с 100-го по 134-й километр за 14,6 миллиарда рублей, став при этом единственным участником аукциона. Предыдущий участок, с 65-го по 80-й километр, открыли осенью 2021 года.

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