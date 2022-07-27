«Ъ»: Двадцатикилометровый участок «Скандинавии» могут сдать уже этой осенью

Реконструкцию двадцатикилометрового участка трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти могут завершить на год раньше запланированного срока. Сейчас строительно-монтажные работы там выполнены наполовину.



Сдать в эксплуатацию участок с 80-го по 100-й километр федеральной дороги А-181 «Скандинавия», от развязки с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское, могут в середине октября 2022 года, пишет 27 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к проекту. По контракту, работы там должны закончить к 11 октября 2023 года. Реконструкцию ведет АО ВАД. По информации издания, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», выступающее заказчиком, отправило на счета подрядчика 1,27 миллиарда рублей за выполнение работ по строительству и реконструкции участка. Общая стоимость работ составляет 13,7 миллиарда рублей.