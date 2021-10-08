На трассе «Скандинавия» после капремонта открылся участок трассы за Огоньками, пока неофициально. Корреспонденту «Фонтанки» удалось прокатиться по нему 8 октября.



Полностью пустили движение на 5-километровом отрезке, в целом готовыми выглядят километров 10. А дальше, как и раньше, поток пускают по встречной полосе. На подъездах к развязке на Цвелодубово продолжаются строительные работы.

