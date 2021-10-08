На трассе «Скандинавия» после капремонта открылся участок трассы за Огоньками, пока неофициально. Корреспонденту «Фонтанки» удалось прокатиться по нему 8 октября.
Полностью пустили движение на 5-километровом отрезке, в целом готовыми выглядят километров 10. А дальше, как и раньше, поток пускают по встречной полосе. На подъездах к развязке на Цвелодубово продолжаются строительные работы.
автор видео Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили, что в связи с технической необходимостью на участке с 65-го по 71-й километр движение открыто по шести полосам. В штатном режиме на всём протяжении (65–80-й км) планируется пустить движение в конце октября. «Участок отвечает требованиям безопасности», — подчеркнули в пресс-службе учреждения.