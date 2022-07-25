IKEA возобновила онлайн-распродажу: новости вокруг спецоперации за 25 июля

Сейчас купить товары IKEA можно только на сайте Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 25 июля. Евровидение перенесли из Украины в Великобританию «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщили организаторы. Европейский вещательный союз и BBC объявили, что конкурс будет проходить от имени победившей в 2022 году Украины, хоть и не на ее территории.

Страну, которая примет «Евровидение-2023», организаторы начали искать еще в июне. Тогда Европейский вещательный союз заявил, что, учитывая ситуацию, сложившуюся на Украине, не представляется возможным соблюсти безопасность всех, кто участвует в подготовке и проведении мероприятия.

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года были объявлены результаты «Евровидения-2022», финал которого прошел в итальянском Турине. Первое место завоевала Украина, и, по правилам, следующий конкурс должен был пройти на территории страны-победителя.



ФСБ заявила о несостоявшемся угоне российских военных самолетов Федеральная служба безопасности России объявила, что пресекла «курируемую спецслужбами НАТО операцию главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России». — Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, — говорится в сообщении ФСБ. — Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

Силовики также утверждают, что штурмана угоняемого на Украину самолета планировалось отравить клофелином, для чего препарат доставили в Волгоград, и что в операции по попытке угона был замешан болгарский журналист Христо Грозев, сотрудничающий с изданием Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций). IKEA возобновила онлайн-распродажу

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в России. До этого компания останавливала ее на выходные.

Для перехода на сайт снова нужно дождаться своей очереди Скриншот: Городские порталы Поделиться Поделиться





Напомним, IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. 5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда уже для всех желающих, но с самого начала сайт то не работал, то работал в ограниченном режиме, то пытался принимать заказы через стороннюю форму.

Президент Украины сменил командующего силами спецопераций ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины Григория Галагана и назначении на эту должность Виктора Хоренко. Ранее сегодня он также освободил от должности замсекретаря Совета национальной безопасности Украины Руслана Демченко, а до этого отправил в отставку главу Совета безопасности Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.