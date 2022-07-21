Байден подхватил COVID-19. Его изолируют в Белом доме

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба его администрации.



Глава государства испытывает «легкие симптомы». 79-летний политик находится на карантине в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме. Изоляция Байдена прекратится, когда тест покажет отрицательный результат. Администрация обещает ежедневно отчитываться о состоянии президента.



Накануне Байден заявил, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. В пресс-службе отметили, что у американского лидера удалили немеланомные опухоли кожи еще до того, как он стал президентом.

