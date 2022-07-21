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    COVID-19

    Байден подхватил COVID-19. Его изолируют в Белом доме

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    Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба его администрации.

    Глава государства испытывает «легкие симптомы». 79-летний политик находится на карантине в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме. Изоляция Байдена прекратится, когда тест покажет отрицательный результат. Администрация обещает ежедневно отчитываться о состоянии президента.

    Накануне Байден заявил, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. В пресс-службе отметили, что у американского лидера удалили немеланомные опухоли кожи еще до того, как он стал президентом.

    16 июля Джо Байден завершил свое первое после вступления в должность ближневосточное турне. В частности, он посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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