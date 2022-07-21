Байден рассказал, что у него рак. В Белом доме объяснили слова президента США

Президент США Джо Байден заявил в среду, 20 июля, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусест c речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса.



«Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — рассказал Байден (цитата по ТАСС).