Байден рассказал, что у него рак. В Белом доме объяснили слова президента США

Президент США Джо Байден заявил в среду, 20 июля, что у него появился рак из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусест c речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса.
«Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — рассказал Байден (цитата по ТАСС).
На его слова сразу обратили внимание в СМИ и социальных сетях. Там подчеркнули, что президент рассказал о своем здоровье в настоящем времени, а не прошедшем.
Вскоре власти США официально прокомментировали слова американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс указал на опубликованный медицинский отчет Байдена и напомнил, что у нынешнего главы Штатов удалили немеланомные опухоли кожи еще до того, как он стал президентом.
«Вот что имел в виду президент [Байден]», — добавил пресс-секретарь Бейтс.