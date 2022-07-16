Европа в адском огне. Во Франции, Испании и Португалии до +44 градусов

Юго-Восток Франции объявил почти максимальную «оранжевую» погодную опасность — термометры приближается к +40 градусам. А в понедельник там ждут рекорд за все время наблюдений, как и в Великобритании.
Автор: CBC News: The National / YouTube
В Португалии ожидается до 42 градусов. В Испании — до 44 градусов в некоторых регионах.
Как пишет 16 июля France24, изнывает вся Юго-Западная Европа. Небывалая жара продолжается уже шестой день. Мощные лесные пожары во Франции, Португалии, Испании и Греции с начала недели опустошили тысячи гектаров земли и унесли жизни нескольких спасателей. В Португалии погиб пилот авиацистерны, в Греции двое скончались при крушении пожарного вертолета.
В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек, из них 123 только за минувшую пятницу, пишет Europapress.es.
Тем временем в Петербурге в воскресенье обещают небольшие дожди. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.