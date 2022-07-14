Путин поручил придумать, как ремонтировать дороги реже, чем сейчас

Российские власти собираются увеличить интервалы между дорожными ремонтами, это касается всех категорий автомобильных дорог.
Соответствующее поручение президента Путина, адресованное правительству, опубликовано на сайте Кремля. Срок его исполнения — до 1 сентября 2022 года.
«Представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог (без увеличения норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения», — говорится в документе.
Кроме того, лидер страны наказал до конца 2027 года привести в нормативное состояние не менее