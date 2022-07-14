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    Путин поручил придумать, как ремонтировать дороги реже, чем сейчас

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    Российские власти собираются увеличить интервалы между дорожными ремонтами, это касается всех категорий автомобильных дорог.

    Соответствующее поручение президента Путина, адресованное правительству, опубликовано на сайте Кремля. Срок его исполнения — до 1 сентября 2022 года.

    «Представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог (без увеличения норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения», — говорится в документе.

    Кроме того, лидер страны наказал до конца 2027 года привести в нормативное состояние не менее 85 % автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети. Ещё один пункт поручений — расширение практики строительства дорог с привлечением внебюджетных источников финансирования.

    Межремонтный срок — период времени от момента ввода дороги или ее участка в эксплуатацию до первого ремонта, а также между последующими ремонтами. В настоящее время для асфальтовых дорог сроки между ремонтами составляют 12 лет, между капитальными ремонтами — не менее 25 лет.

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    Комментарии 31

    VKuser15401621914 Июл 2022 в 12:18
    так надо дороги строить КАЧЕСТВЕННО!
    +0-0
    PauG14 Июл 2022 в 12:17
    А! Понятно! Дороги у нас плохие, потому что их часто ремонтируют!
    +0-0
    PapaKarlo14 Июл 2022 в 12:15
    М-да... Более странного указания, что-то не припоминаю... Если попытаться разобраться в логике текста, то на ум приходит вывод: " сделайте нечто-такое, чтоб дороги вдруг окрепли и не портились от использования". Непонятно, если продлить межремонтный срок, то при порче покрытия, по ней ездить будет просто невозможно !!??
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