Путин: У России много сторонников, даже в США и Европе, их будет все больше

Страны коллективного Запада на протяжении десяти лет ведут себя исключительно агрессивно по отношению к России, но они уже проиграли после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом 7 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.



«Они [страны Запада] должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски и перехода к многополярному миру», — сказал он. По словам Путина, остановить этот процесс невозможно, «ход истории неумолим».

