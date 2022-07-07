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    Путин: У России много сторонников, даже в США и Европе, их будет все больше

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    Страны коллективного Запада на протяжении десяти лет ведут себя исключительно агрессивно по отношению к России, но они уже проиграли после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом 7 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

    «Они [страны Запада] должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски и перехода к многополярному миру», — сказал он. По словам Путина, остановить этот процесс невозможно, «ход истории неумолим».

    «При этом хочу сказать и подчеркнуть, что у нас много сторонников, в том числе и в самих США, и в Европе, а уж тем более на других континентах и в других странах. Их будет все больше и больше. Нет никаких в этом сомнений», — уверен Владимир Путин.

    Президент России считает, что Западу удалось спровоцировать конфликт, чтобы перейти «к новому этапу сдерживания нашей страны».

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