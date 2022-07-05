Из «озера» на Лиговском вытаскивали жертву гидроудара. А теперь ищут госномера

Петербургские водители ищут таблички с госномерами машин и готовятся к ремонту после неудачного «заплыва» в огромной луже на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы утром 5 июля.
По данным Водоканала, вода скопилась под железнодорожным мостом из-за «уклона дорожного покрытия на данном участке», в связи с чем движение было затруднено с 7:30. К 9:05 всю воду отвели в систему водоотведения.
Лужа была большая. По словам очевидцев, на откачке стояла пожарная, один из автомобилей получил гидроудар, а вода заливалась в салон автобусов. «После ливня тонули машины на Лиговском. Позже его перекрыли и достали получившего гидроудар», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
После осушения на месте обнаружили несколько табличек с ГРЗ — показываем их, чтобы хозяева быстрее смогли их найти. Пишут, что их отдали сотрудникам ГИБДД в будке.
На Витебском была пробка почти длиной 3 километра, на Лиговском тоже заторы. «200 метров тащились 30 минут. Это треш. Опоздал на работу», — сетует Александр.
Такие разливы возникают в результате сильных дождей не только в этом месте, но и под мостом на стыке Типанова и Славы, на Бухарестской, в Приморском районе.
В Петербурге утром 5 июля прошёл сильный дождь, выпало от 6 до 16 мм. На дорогах выросли пробки. Много аварий было на улицах города и на КАД — там опрокинулись сразу два грузовика.