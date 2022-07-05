Водоканал высушил огромную лужу на Лиговском. Пробка пока сохраняется

Бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ликвидировали разлив воды на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы (продолжение Витебского проспекта). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Движение там было затруднено «с 7:30 из-за скопления воды под железнодорожным мостом», что связано с «уклоном дорожного покрытия на данном участке». По данным «Яндекс.Карт» на 9:45, пробки на Витебском и Лиговском сохраняются.

«Сеть водоотведения в исправном состоянии и работает в штатном режиме, воду принимает. В 9:05 вся вода отведена в систему водоотведения. Автомобильное движение восстановлено», — отчитывается Водоканал.



В Петербурге утром 5 июля прошёл сильный дождь, выпало от 6 до 16 мм. На дорогах выросли пробки.

