После 13 сухих дней в Петербурге выпало от 6 до 16 мм дождя

Грозовая туча подошла к Петербургу 5 июля около 4 часов, и пролился долгожданный дождь. Его итоги подводит главный синоптик города Александр Колесов.
«В Санкт-Петербурге осадков не было 13 дней, а сегодня выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части тоже. Так что пожарная опасность лесов, которая уже достигла высокой степени, тоже погасится, а это хорошо. После прохождения атмосферного фронта атмосфера немного «разрядится» и теперь будет посвежее. Сегодня в городе еще до +25 гр., а дальше даже немного ниже, но дневной фон температуры +20…+25 гр., как и обещали, остается», — написал Колесов в своём телеграм-канале.
Он также публикует «картинку локатора на 4 утра, когда гроза только подходила к городу».
Из-за дождя в городе, напомним, выросли пробки. На перекрестке Лиговского и Воздухоплавательной улицы образовалась крупная лужа.