    Пробки

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    После 13 сухих дней в Петербурге выпало от 6 до 16 мм дождя

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    Грозовая туча подошла к Петербургу 5 июля около 4 часов, и пролился долгожданный дождь. Его итоги подводит главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    «В Санкт-Петербурге осадков не было 13 дней, а сегодня выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части тоже. Так что пожарная опасность лесов, которая уже достигла высокой степени, тоже погасится, а это хорошо. После прохождения атмосферного фронта атмосфера немного «разрядится» и теперь будет посвежее. Сегодня в городе еще до +25 гр., а дальше даже немного ниже, но дневной фон температуры +20…+25 гр., как и обещали, остается», — написал Колесов в своём телеграм-канале.

    Он также публикует «картинку локатора на 4 утра, когда гроза только подходила к городу».

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    Из-за дождя в городе, напомним, выросли пробки. На перекрестке Лиговского и Воздухоплавательной улицы образовалась крупная лужа.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

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