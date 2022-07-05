После 13 сухих дней в Петербурге выпало от 6 до 16 мм дождя

«В Санкт-Петербурге осадков не было 13 дней, а сегодня выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части тоже. Так что пожарная опасность лесов, которая уже достигла высокой степени, тоже погасится, а это хорошо. После прохождения атмосферного фронта атмосфера немного «разрядится» и теперь будет посвежее. Сегодня в городе еще до +25 гр., а дальше даже немного ниже, но дневной фон температуры +20…+25 гр., как и обещали, остается», — написал Колесов в своём телеграм-канале.

