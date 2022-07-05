На КАД много ДТП. Грузовики опрокинулись на вантовом мосту и при съезде на Таллинское

На КАД Петербурга утром 5 июля много ДТП. Дорожное движение в городе осложняет дождь.
Около 8:15 на 80-м километре, на съезде с внутреннего кольца на Таллинское шоссе, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Никто не пострадал. «На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, выполняют расчистку проезжей части. Движение затруднено, но проезд есть», — отметили в Упрдоре.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что упал на бок самосвал, из кузова на дорогу высыпался песок.
Ещё один перевёртыш, небольшой грузовик, — на вантовом мосту. По данным Упрдора, две попутные машины столкнулись на 56-м километре внутреннего кольца около 5:15. Никто не пострадал. Были заняты
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На КАД у съезда на Мурманское шоссе «Рено» влезло перед самосвалом «Вольво» в слепой зоне последнего, пишут в той же группе.
По данным «Яндекс.Карт» на 10 часов, самая крупная пробка на КАД наблюдается на востоке, еще один небольшой затор — на севере, там тоже стоит отметка о ДТП.
В Петербурге утром 5 июля прошёл сильный дождь, выпало от 6 до 16 мм. На дорогах выросли пробки. «Как дождь, так у многих кукушка куда-то улетает. На Пискаревском проспекте пробка жуть просто. Стал объезжать, так часть через дворы ломанулись, а часть прям по встречке гонит внаглую, вот что у этих дятлов в голове», — отмечают автомобилисты в соцсетях.