На КАД много ДТП. Грузовики опрокинулись на вантовом мосту и при съезде на Таллинское

На КАД Петербурга утром 5 июля много ДТП. Дорожное движение в городе осложняет дождь.



Около 8:15 на 80-м километре, на съезде с внутреннего кольца на Таллинское шоссе, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Никто не пострадал. «На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, выполняют расчистку проезжей части. Движение затруднено, но проезд есть», — отметили в Упрдоре.



На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что упал на бок самосвал, из кузова на дорогу высыпался песок.



Ещё один перевёртыш, небольшой грузовик, — на вантовом мосту. По данным Упрдора, две попутные машины столкнулись на 56-м километре внутреннего кольца около 5:15. Никто не пострадал. Были заняты 3-я и 4-я полосы. Из-за ДТП «стоял около 35 минут, чтобы съехать с моста, и это было уже в 6:20», сетует подписчик «ДТП и ЧП». К 10 часам пробка уже рассосалась.



ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На КАД у съезда на Мурманское шоссе «Рено» влезло перед самосвалом «Вольво» в слепой зоне последнего, пишут в той же группе.



По данным «Яндекс.Карт» на 10 часов, самая крупная пробка на КАД наблюдается на востоке, еще один небольшой затор — на севере, там тоже стоит отметка о ДТП.



Поделиться Поделиться



