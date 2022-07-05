    Пробки

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    Дождливым утром водители в Петербурге сносили знаки и заборы

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    Сильный дождь утром 5 июля налил Петербургу пробок сверх обычной меры. Водители местами не держались на дороге — кто сам, кто с помощью других, а доставалось различным конструкциям.

    На проспекте Испытателей, между Серебристым бульваром и Байконурской улицей, водитель каршерингового кроссовера не справился с управлением и протаранил ограждение трамвайной «выделенки», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир. В комментариях предположили, что он поймал аквапланирование.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    А на Васильевском острове в ДТП досталось дорожному знаку. В восьмом часу утра на пересечении Среднего проспекта В.О. и Кадетской линии столкнулись Daewoo Nexia и Skoda Fabia, сообщает участница группы Ольга. «Шкода» получила удар в переднюю пассажирскую дверь и отлетела на тротуар, расположенный посередине проспекта, снеся установленный там знак. По словам очевидца Александра, утром на перекрестке не работал светофор. «Проезжала мимо, в «Шкоде» подушки сработали», — добавляет Анжелика.

    Загруженность петербургских дорог утром 5 июля составила 5 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше и чем вчера, и чем обычно. Самыми загруженными магистралями оказались Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр, там наблюдались 8-балльные заторы. На Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр было 7 баллов.

    Самые крупные пробки этого утра собрались:

    • в 8:20 на внутреннем кольце КАД — 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной;
    • в 7:50 на Мурманском шоссе и Народной улице — 7,1 км от АЗС до Дальневосточного проспекта;
    • в 9:59 на внешнем кольце КАД — 6,5 км от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе;
    • в 9:50 на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 5 км от Яхтенной улицы до Ушаковского моста;
    • в 9:59 на Колтушском шоссе — 3,8 км от поворота к логистическому складу до улицы Коммуны.

    Утром в Петербурге прошел сильный дождь. Огромную лужу налило на Лиговском проспекте, плавали машины и на Витебском проспекте. На КАД произошло множество ДТП, в том числе дважды переворачивались грузовики.

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