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    В ДТП с лосем под Петербургом погибла девушка. Водитель любил скорость

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    4 комментария

    Статистику ДТП с лосями пополнил смертельный случай в Гатчинском районе Ленобласти. На этот раз погиб человек.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла ночью 1 июля, в 0:36, на 32-м километре автодороги Мины — Новинка. Лось выскочил на дорогу перед Toyota Avensis, которой управлял 24-летний мужчина. Водитель цел, на месте погибла его пассажирка — девушка 2000 года рождения (ей 21 или 22 года).

    Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Про водителя известно, что с начала 2021 года он восемь раз привлекался к административной ответственности, в основном сильно превышал скорость.

    За последние дни участились сообщения о появлении лосей на дорогах, автомобилистам надо быть очень осторожными. Северо-Западное управление Росприроднадзора поясняет, что лоси стали выходить на проезжую часть из-за жары, спасаясь от насекомых: там ветерок сдувает их. Животное можно встретить даже в черте города, причём во время купания.

    29 июня лося сбили на севере КАД, ДТП попало на видео. Животное погибло.

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    Комментарии 4

    26694670202 Июл 2022 в 12:03
    Загородная трасса - "бетонка". Еду 60-70 км/ч (о-о-очень медленно, по мнению некоторых). Выскакивает лось, успеваю притормозить, все разъехались - разбежались.
    +0-0
    Польза санкций02 Июл 2022 в 11:52
    В России штрафы направлены не на пресечение нарушений, а на денежные сборы. Сделай штраф за скорость хотя бы тысяч 20, и скоростные нарушения исчезнут практически. Но вместе с этим исчезнет и денежныйпоток из трехсотрублевых штрафов, которые ни на кого не действуют, и исправно платятся.
    Жизнь дарагого расеянина власть интересует мало. Её интересует благосостояние владельцев камер.
    +0-0
    27470087102 Июл 2022 в 11:42
    при чем водитель если лоси выходят на дорогу и ни какого ограждения для них нету
    +0-0
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    Комментарии
    4

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