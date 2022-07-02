В ДТП с лосем под Петербургом погибла девушка. Водитель любил скорость

Статистику ДТП с лосями пополнил смертельный случай в Гатчинском районе Ленобласти. На этот раз погиб человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла ночью 1 июля, в 0:36, на 32-м километре автодороги Мины — Новинка. Лось выскочил на дорогу перед Toyota Avensis, которой управлял 24-летний мужчина. Водитель цел, на месте погибла его пассажирка — девушка 2000 года рождения (ей 21 или 22 года).
Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Про водителя известно, что с начала 2021 года он восемь раз привлекался к административной ответственности, в основном сильно превышал скорость.
За последние дни участились сообщения о появлении лосей на дорогах, автомобилистам надо быть очень осторожными. Северо-Западное управление Росприроднадзора поясняет, что лоси стали выходить на проезжую часть из-за жары, спасаясь от насекомых: там ветерок сдувает их. Животное можно встретить даже в черте города, причём во время купания.
29 июня лося сбили на севере КАД, ДТП попало на видео. Животное погибло.