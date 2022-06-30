Путин припомнил Тэтчер, отвечая Джонсону на слова о том, что женщина не начала бы операцию на Украине

«Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда [премьер Великобритании] Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова», – заявил Путин (цитата по РИА Новости).



Президент России назвал слова Джонсона «не очень корректными» и отметил, что в той ситуации решение было принято под действием «имперский амбиций».