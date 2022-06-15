Если не работаешь, то и пособие не получишь? Восемь неудобных вопросов к новой выплате родителям школьников

Остались вопросы по детским пособиям? Вы всегда можете спросить у нас Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Весной 2022 года в России появилось новое пособие: его платят семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Как и со многими другими выплатами, в первые месяцы у потенциальных получателей возникает много вопросов: пособие новое, правила тоже, что-то может быть непонятно, а кому-то и отказывают не по закону. На прошлой неделе мы просили вас прислать ваши вопросы, а сегодня отвечаем на самые распространенные из них.



Выплаты будут всем?

Пособие назначают только семьям в трудной жизненной ситуации. Степень ее трудности оценивают по уровню доходов и наличию имущества у членов семьи. Выплату назначают, если доход меньше прожиточного минимума на человека. В среднем по России прожиточный минимум на душу населения на сегодняшний день — 13 919 рублей, но в каждом регионе он будет отличаться (узнать актуальную для вас сумму можно на сайте Пенсионного фонда).



От уровня дохода зависит не только сам факт назначения пособия, но и его размер. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, то есть в среднем по стране это 6750 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% ( 10 125 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума ( 13 501 рубль в среднем по стране).



Пришел отказ: не проходим по доходам. По нашим подсчетам, это не так. Почему отказали?

Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, вы могли неправильно подсчитать, потому что учитывали свои доходы, которые получаете на руки. А государство считает их до вычета налога — это правило прописано в постановлении, которое устанавливает условия для назначения пособия. В этом материале мы объясняли, почему так.

Во-вторых, вы могли взять доход не за тот период или не учесть какие-то деньги. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. При этом 12 месяцев нужно брать не с даты подачи заявления, а отступив 4 полных месяца назад.



Почему берутся доходы, которые были несколько месяцев назад, а не актуальные?

Как объяснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, это связано с поступлением информации от налоговой.

— У нас сейчас проактивная выплата всех мер поддержки, вам не надо нести никакие бумаги. Информация о том, какой у вас доход, поступает из налоговой и идет сейчас четыре месяца, — говорит она.

Сейчас введена временная мера: если человек потерял работу после 1 марта, то его прежние доходы не учитываются. Правда, для этого нужно стоять на учете как безработный.



Я мать-одиночка и не работаю, а мне отказали в пособии. Почему?

В законе есть требование, которое теперь распространяется на большинство детских пособий: их не назначают, если родители совсем ничего не зарабатывают. Так называемое правило нулевого дохода требует наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия). Простить отсутствие доходов могут только по объективным жизненными обстоятельствам. Подробнее о них и практике применения правила мы рассказывали в этом материале.



Нам отказали в пособии из-за недвижимости, которая есть в собственности, но мы ею не пользуемся — там живут родственники. Почему ее учитывают?

К сожалению, таков закон и ничего тут не поделаешь — при назначении выплаты не рассматривается, пользуетесь вы имуществом или нет, важен факт его наличия. Если у семьи несколько квартир или домов или есть доля в другой квартире, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме (это в среднем по стране, в регионах числа могут отличаться). Купили вы жилье сами или получили в наследство — неважно, не учитывают только имущество, которое было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на их метраж внимания не обращают.



Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток. Исключение — если земля получена в рамках соцподдержки или это «дальневосточный гектар».

Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).

Нет ли каких привилегий родителям-инвалидам?

В основном особые условия предоставляются семьям с детьми-инвалидами — например, им назначают пособие, если в семье два автомобиля. Родители-инвалиды не попадают под правило нулевого дохода: им не обязательно иметь работу для назначения пособия, если инвалидность оформлена официально. Но если при этом второй родитель не является инвалидом, то он должен работать — иначе в пособии откажут.

Мы работаем неофициально. Почему отказывают в пособиях?

По закону учитывается только официальный доход. Он не обязательно должен быть стабильным — это может быть разовый гонорар или сезонная работа, но нужно доказать государству, что вы стараетесь исправить свою трудную жизненную ситуацию.



И всё-таки мне кажется, что отказали в пособии несправедливо. Куда пожаловаться? Вы можете оставить жалобу на «Госуслугах», обратиться в клиентскую службу ПФР или задать уточняющие вопросы по номеру единого контакт-центра 8 800 600-00-00 .