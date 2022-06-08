«Отдал жизнь, вытаскивая раненых». На Украине погиб молодой военный из Ленобласти

Уроженец деревни Горбунки в Ленобласти Кемал Бостанов погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 8 июня сообщается в официальной группе поселения во «ВКонтакте».



«Вытаскивая раненых, пытаясь спасти им жизнь, молодой человек отдал свою», — сказано в посте. Подробности произошедшего не уточняются.

