    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.96eur64.57
    БИ-2 отменилиКАСКО и ОСАГО дорожаютШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    «Отдал жизнь, вытаскивая раненых». На Украине погиб молодой военный из Ленобласти

    2335

    Уроженец деревни Горбунки в Ленобласти Кемал Бостанов погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 8 июня сообщается в официальной группе поселения во «ВКонтакте».

    «Вытаскивая раненых, пытаясь спасти им жизнь, молодой человек отдал свою», — сказано в посте. Подробности произошедшего не уточняются.

    Кемал Бостанов
    Кемал Бостанов
    ПоделитьсяПоделиться

    Кемал Бостанов родился в 2001 году, с детства увлекался спортом и посещал секцию бокса. Учился в Ломоносовской школе № 3, а после девятого класса поступил в Петродворцовый колледж в Стрельне. Получив диплом, молодой человек устроился на птицефабрику в Горбунках. В армию его призвали в 2021 году.

    Два дня назад «Фонтанка» писала, что в Петербурге прощались с погибшим на Украине рядовым Иваном Пчелинцевым, а 3 июня в Сестрорецке похоронили десантника Егора Балякина.

    Кемал Бостанов
    Кемал Бостанов

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close