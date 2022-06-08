«Отдал жизнь, вытаскивая раненых». На Украине погиб молодой военный из Ленобласти

Уроженец деревни Горбунки в Ленобласти Кемал Бостанов погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 8 июня сообщается в официальной группе поселения во «ВКонтакте».
«Вытаскивая раненых, пытаясь спасти им жизнь, молодой человек отдал свою», — сказано в посте. Подробности произошедшего не уточняются.
Кемал Бостанов родился в 2001 году, с детства увлекался спортом и посещал секцию бокса. Учился в Ломоносовской школе № 3, а после девятого класса поступил в Петродворцовый колледж в Стрельне. Получив диплом, молодой человек устроился на птицефабрику в Горбунках. В армию его призвали в 2021 году.
Два дня назад «Фонтанка» писала, что в Петербурге прощались с погибшим на Украине рядовым Иваном Пчелинцевым, а 3 июня в Сестрорецке похоронили десантника Егора Балякина.