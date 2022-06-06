«Мужественный, патриотичный человек». В Петербурге простились с погибшим на Украине рядовым

Стало известно еще об одном петербуржце, погибшем в ходе спецоперации на Украине. С воинскими почестями простились в Северной столице с рядовым ВС РФ Иваном Пчелинцевым. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Смольного.
Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил губернатор Александр Беглов. «Мужественный, патриотичный человек, Иван Пчелинцев честно и доблестно служил Родине, ценой своей жизни выполнил воинский долг», — сказал он. Подробности гибели бойца не уточняются.
3 июня в Сестрорецке похоронили Егора Балякина. Молодой десантник погиб под Луганском, когда в машину, где он находился, попал осколок мины.