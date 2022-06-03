«Уходят, уходят, уходят мальчишки». Молодого десантника похоронили в Петербурге

В петербургском Сестрорецке похоронили Егора Балякина. Он погиб под Луганском. Осколок минометной мины. Егору было 20 лет. Семье передадут посмертный орден Мужества.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сегодня Сестрорецк прощается с героем, а наша библиотека прощается с читателем. 24 мая в ходе спецоперации на Украине погиб Егор Балякин, ему было всего 20... Мы помним его ещё ребёнком, активным участником нашей библиотечной жизни... Мы скорбим вместе с его родными и близкими. Сейчас, когда я пишу этот пост, Егора хоронят на Сестрорецком кладбище...» — написала на своей странице «ВКонтакте» библиотекарь Ольга Иванова. Памяти Егора она посвятила стихи, в них есть такие строки:



Лежат на скамейке забытые книжки

С закладками между страниц. Уходят, уходят, уходят мальчишки, Уходят под пение птиц.

...Несколько десятков человек столпились на дорожке в самом сердце Сестрорецкого кладбища. Туда смог доехать чёрный микроавтобус с гробом, обитым красной тканью. Возле машины выстроился военный оркестр. Шестеро солдат подхватили гроб, подперев его плечами, и понесли под звуки похоронного марша.

Деревья заслоняли от солнца эту часть кладбища, прикрывая листвой могилы рождённых и умерших на стыке XIX–XX веков. Чуть меньше чем через сотню метров, за поворотом — новый участок: голый, без растительности, засыпанный песком. Лишь пара могил на нём обрели каменные памятники. На остальных стоят деревянные кресты — захоронения в годы пандемии. «Военная» могила, похоже, здесь первая: рядом лежит прожившая вполне долгую жизнь старушка и совсем короткую — девушка.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Похоронная процессия останавливается на краю нового участка кладбища. Закрытый гроб ставят на постамент, накрывая его флагом ВДВ. К изголовью подходит женщина в сером строгом костюме с папкой в руках.

«Сегодня мы прощаемся с Егором Балякиным. Героем, чьё имя и чьи корни неразрывно связаны с городом Сестрорецком. Егор родился в 2001 году. С самого детства вёл активный образ жизни, играл в футбол за команду Сестрорецка. С августа 2020 года ушёл в армию. Проходил службу в ВДВ. Егор ещё очень много мог бы сделать. Но, к сожалению, в борьбе за Отечество и за весь российский народ он отдал жизнь. Первыми гибнут лучшие — те, кто не прячутся за спины своих товарищей. В этой борьбе нет бесполезных потерь: Егор погиб, защищая Отечество», — объявила она и передала слово главе администрации Курортного района.



Александр Забайкин зачитал соболезнования губернатора Александра Беглова и добавил от себя, обратившись к родителям Егора: «Имя вашего сына войдёт в историю Сестрорецка и Курортного района».

Череду соболезнований продолжил депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, в прошлом — военный, полковник.

«Егор отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом, который сейчас возродился на Украине. Он погиб как настоящий герой, освобождая братский народ Донецкой и Луганской областей, освобождая от фашизма и нашу страну — эта нечисть пытается распространиться по всему миру», — сказал депутат.

Фото: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Слова прощания зачитали и от руководства полка, в котором Егор служил водителем-механиком. Как рассказали «Фонтанке» друзья десантника, в армию Егор пошёл, забрав документы из колледжа, где учился на менеджера общественного питания — с учёбой у него не сложилось. До этого Егор окончил колледж имени Мосина, по специальности автослесарь второго разряда. Подробностями о своём отъезде на Украину с друзьями не делился — после 24 февраля перестал отвечать на расспросы. Они ждали, что вернётся летом — до окончания его контракта оставалось меньше месяца. В конце мая во время контратаки украинских войск его группа попала в окружение, а в машину, где был Егор, попал осколок мины.



Формальную часть траурной церемонии завершила поминальными словами всё та же женщина в сером костюме. Её слова о погибшем Егоре потонули в звуках военного оркестра.

Военнослужащих у гроба сменили кладбищенские работники. Они заколотили крышку. Пока гроб опускали в землю, солдаты дали залпы из орудий. Потревоженная ими птица, сделав звучный взмах крыльями, улетела с кладбища. Рядом с могилой остались стоять две девушки. Они рыдали.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В стороне от захоронения смахивал слезу 106-летний ветеран полковник Валентин Росляков. Рядом с ним, склонив голову, — 101-летняя Полина Громова. Оба — ветераны Великой Отечественной войны.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Егор Балякин посмертно представлен к государственной награде. Орден Мужества по протоколу должны были вручить семье во время похорон. Но не успели. Обещали провести отдельную церемонию. В октябре Егору исполнился бы 21 год.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

