Тату-рынок сошел с ума. Как санкции повлияли на тату-студии Петербурга

«Фонтанка» изучила рынок тату-услуг в Санкт-Петербурге и узнала, есть ли альтернативы у зарубежных расходников и ждать ли клиентам роста цен.



Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Поделиться Поделиться





Тату-студии Петербурга вместо татуировок бьют тревогу: цены на расходники растут, поставки задерживают, клиентов становится меньше, а проблем в отрасли — больше из-за введенных санкций. Основной удар приняли маленькие студии, потерявшие еще и площадку для привлечения клиентов после закрытия зарубежных соцсетей.

Всего в Петербурге 269 официальных тату-студий. В среднем крупный тату-салон делает от 150 до 360 работ в месяц, а за час сеанса мастера зарабатывают от 2 до 5 тысяч рублей. На рынке ходят разговоры о том, что самые раскрученные мастера могут попросить до миллиона рублей за высокохудожественный рисунок на всю спину, который будет делаться не одну неделю. Казалось бы, прибыльная сфера — покупай тату-машинку и бей на петербуржцах. На деле всё не так просто: в отрасли тату-услуг есть свои подводные камни, которые выкинуло на берег волной санкций.





Повсеместный рост цен не обошел татуировщиков. Сайт магазина товаров для татуировок и перманентного макияжа Edwshop.ru в течение месяца украшало объявление: «В связи с текущей ситуацией многие производители материалов оборудования для мастеров красоты увеличивают цены на свою продукцию от 10 % до 50 % . Актуальные цены уточняйте у менеджеров при заказе», а мастера справлялись с конфликтом шекспировского уровня: повышать цены и лишаться клиентов, искать аналоги привычным расходникам или терять прибыль? На эти вопросы ответили «Фонтанке» татуировщики Петербурга.



Новички



Проблемы в отрасли сильнее всего ударили по новичкам, которые встретили рост цен и без запасов красок и картриджей, и без постоянных клиентов. Ирина Кудрина поделилась, что далеко не все понимают, что из-за роста стоимости расходников и сама татуировка обойдется в 2–3 раза дороже. «Маленькая надпись и татуировка побольше теперь стоят почти одинаково, потому что краска, картриджи, пленка — всё выросло в цене. Подорожали даже перчатки: раньше упаковка стоила 150 рублей, сейчас — рублей 500–600. Поставок в магазины тоже стало меньше. Раньше был большой ассортимент, вчера я пыталась заказать картридж, но была представлена только одна фирма, которая не очень устраивает меня по качеству», — отметила она.



Сейчас цель начинающего тату-мастера уже не заработать, а хотя бы не уйти в минус и покрыть расходники. Ирина бьет татуировки на квартирах у клиентов, поэтому не тратится на аренду и мебель, зато много средств уходит на дезинфекцию: одно дело — обрабатывать рабочее место в студии, другое — комнату, которая должна быть полностью стерильна. «Мастерам, которые работают на постоянной основе в студиях, повезло больше — они закупают материалы заранее. Я работаю не так уж часто, у меня нет стабильного количества клиентов, поэтому и расходники приобретаю по необходимости. Мне не очень удобно покупать 2–3 картриджа за большие деньги, но деваться некуда», — жалуется Ирина.



Как подорожали расходники из-за санкций



В студии WestEnd рассказали, что большинство салонов использует расходники из Европы и Америки, а иглы и картриджи заказывает из Германии и Польши. Цена заграничных товаров после введения санкций повысилась сразу на 100–200 % , что стало большой проблемой для татуировщиков Петербурга, а в особенности для маленьких студий. «Стоимость стерильного рабочего места для мастера перед приходом клиента раньше стоило около 2 тысяч, сейчас — 3–3,5 тысячи», — поделился руководитель. Согласился с ним и Дмитрий Седнев из студии «Ван Гог»: «Сейчас цены на тату-услуги растут пропорционально росту цен на бензин и продукты, но в связи с санкциями во многих студиях этот процесс ускорился. Дело и в росте цен, и в задержках поставок: не так давно товары из США застряли на таможне».



Особенно беспокоит татуировщиков рост цен на краску: набор любимой петербургскими мастерами World Famous из 12 флаконов обойдется примерно в 17,5 тысячи, а один флакон объемом 15 мл — от 400 до 800 рублей. Подорожали и другие зарубежные бренды: за 15 мл краски Dynamic придется заплатить от 500 до 2000 рублей в зависимости от цвета, а за набор Solid Ink из 4 оттенков по 30 мл — 4800. С Intenze ситуация совсем нерадужная: тату-магазины предлагают только черный пигмент за 2310, других цветов в наличии нет.



Самый ощутимый скачок цены для мастера проекта «Тату Порт» Анастасии Камыш — трансферная бумага Spirit: раньше 100 листов стоили около 4–5 тысяч, а сейчас за такую же упаковку просят 7–8 тысяч. Подорожала и заживляющая пленка Suprasorb, отметили в студии Matthew’s: совсем недавно 10 метров пленки стоили 3000 рублей, а на прошлой неделе самую дешевую нашли за 3500. Остались мастера не только без палитр и красок, но и без кистей: хорошие импортные машинки стало нереально заказать, поделились в салоне. «Очень сильно всех огорчила» пропажа товара, как оказалось, первой необходимости — бумажных полотенец Zewa. Пока мастера Matthew’s не ощутили серьезного удара санкций, потому что держатся на запасах расходников, но что будет с ценами дальше — прогнозировать не могут.



В студии Naa.tattoo сотрудники более оптимистичны. «Проблем никаких не возникло, все продолжают спокойно работать», — считают в салоне и связывают рост цен с паникой татуировщиков, которые «скупили» все расходники и создали искусственный дефицит. Не в разных ли магазинах или вселенных закупаются петербургские мастера — неизвестно, но цены действительно немного приходят в норму, считает администратор студии Maruha. До санкций трансферная бумага стоила 50 рублей за лист, после — 120 рублей, а сейчас — 70, рассказала администратор Ольга Боярок. Постепенно снижаются изначально резко подскочившие цены на другие расходники, поэтому «пока полет нормальный», считает Ольга: «Нашей студии 12 лет, и из всех предложений на ранке многие выберут нас, а не студию-однодневку, поэтому серьезного удара санкций и ухода клиентов мы пока не заметили».



Татуаж Пострадали не только тату-студии, но и родственная им сфера татуажа. С момента введения санкций цены на расходники поднялись на 20–30 % , рассказала руководительница студии PermanentHall Алёна Петрова. Однако ситуация не такая уж плачевная: поставщики обещают бесперебойные поставки, товары с рынка не уходят, а часть расходников легко заменить, к примеру медицинские перчатки.



«Студии в этом году исполняется 15 лет, за которые мы пережили не один кризис, и у нас есть иммунитет в любых обстоятельствах. Цены мы не поднимали и будем за свой счет удерживать их поднятие», — отметила Алёна Петрова. По её словам, студии удалось не только сохранить клиентов, но и привлечь новых антикризисными ценами на услуги: от четырех до восьми тысяч рублей.



А импортозамещение?



Жалуются на рост цен те петербургские мастера, которые предпочитают зарубежные расходники и вбивают американскую краску польскими иглами под русскую кожу, с тревогой наблюдая за тем, как увеличиваются расходы салона. Но есть ли альтернатива или студии оказались в безвыходном положении?



Действительно, практически все бренды базируются за рубежом либо имеют там производство, однако в России довольно сильная индустрия татуировки, а значит, местной розничной продаже необходимого оборудования и расходников нужно соответствовать, считает Закалистов Алексей из студии Backstage tattoo. «Всё необходимое найдется теми, кто знает, где искать. Можно воспринимать это как профессиональный шопинг со всеми аналогиями. В Петербурге довольно много тату-магазинов, и их вклад в наши дела сложно игнорировать: многие сотрудничают со студиями, и это помогает вести работу без задержек и накладок. Ко всему прочему, в России много местных брендов-производителей, которые могут похвастаться вполне достойным уровнем качества в сравнении с зарубежными коллегами», — считает он.



В студии пользуются российскими брендами и отмечают, что те же иглы и картриджи, к примеру Kiwi, WJX, Excalibur, не только соответствуют по цене-качеству зарубежным товарам, но местами даже превосходят. Отметил Закалистов Алексей и качество российской «фармы», но признал, что отечественной краски не так уж и много, разве что бренд «Краска».



В других студиях Петербурга с Алексеем не согласны. Хотя в России много и мастеров, и желающих побыть для них в роли холста, качественные расходники в стране не производят. Вскрываются такие подробности тогда, когда деваться уже некуда и за качество приходится платить. Среди незаменимых товаров в студии WestEnd — иглы Kwadron, краски World Famous и Intenze и заживляющая пленка Suprasorb, цены на которые выросли.



«В России есть несколько брендов для тату, но они совершенно неконкурентны и значительно уступают зарубежным. У большинства импортных расходников нет ни отечественных, ни китайских аналогов», — считают в студии. Такого же мнения и генеральный директор студии Baraka Денис Васюков: российский бренд «Краска» не очень хорош по качеству, а у европейских игл и картриджей и вовсе нет достойных альтернатив. В студии Maruha тоже надеются на то, что импортные краски не исчезнут с полок магазинов: иначе придется переходить на менее качественные русские пигменты.



Даже за мусорные мешки придется платить



В тату-студии «Забитые» постарались разобраться в том, какая будет себестоимость татуировки в 2022 году с учетом введенных санкций. Мастера рассказали, что на одну работу уходит примерно 3–4 картриджа, а это от 419 до 544 рублей, краски же на цветную татуировку тратится примерно на 500 рублей. Для переноса эскиза на тело потребуется также трансферный лист за 112 рублей и трансферный гель, 250 мл которого стоят 990 рублей.



Оказалось, что в расходники для одного сеанса входят далеко не только одни картриджи и краска: в подготовку рабочего пространства тоже нужно вложиться. Для одного клиента потребуется стрейч-пленка для кушетки, которая после санкций подорожала на 400 рублей и теперь обходится студии в 1090 рублей за 300 метров. Приобрести нужно также рулон с одноразовыми простынями (650 рублей рулон, примерно 6 рублей на клиента), один мусорный пакет (4 рубля за штуку), ламинированные салфетки (1,5 рубля за штуку), пленку для рабочего стола (6 рублей за подготовку одного рабочего места), малярный скотч (6 рублей за 1 сеанс), барьерную защиту для машинки (пачка из 125 штук — 1379 рублей, на одного клиента — 11 рублей) и пеленки (21 рубль за сеанс).



За чистоту и безопасность тоже приходится платить: антисептик на спиртовой основе для обработки кожи клиента обойдется в 700 рублей за флакон, антисептик для обработки кушетки и рабочего места — 300 рублей за флакон, а медицинское антибактериальное мыло для промывки татуировок — 98 рублей за литр.



Раскошелиться для одного клиента придется и на бумажные полотенца, расход которых — один рулон за сеанс (43 рубля), шпатель для вазелина (108 рублей за пачку, 1 рубль за штуку), сам вазелин (примерно 10 рублей на татуировку), кэпсы для краски (5–20 штук за сеанс, один кэпс — 1,5 рубля), станки для бритья (28 рублей за станок) и перчатки (примерно 60–100 рублей за сеанс).



Себестоимость небольшой цветной татуировки на ноге, сделанной за трехчасовой сеанс, выходит примерно 1013 рублей, а татуировки покрупнее и детализированнее за 8 часов — 1412 рублей только с учетом расходников. Если прибавить к этому аренду помещения и ЖКХ (примерно 1,5 тысячи рублей в день) и оплату услуг администратора студии (примерно тысяча в день), то себестоимость будет 2263 и 2662 рубля соответственно. И это не считая налогов, ломающейся мебели и оборудования, покупки машинок и других расходов студии.



Маленькие проекты за 4 тысячи стали менее выгодными, но для больших татуировок за 9–12 тысяч расходные материалы подорожали на 450 рублей, считают мастера студии, поэтому наживаться на клиентах не стоит.



Ну как там с деньгами?



Несмотря на не такой уж большой рост итоговой себестоимости работы, многие тату-студии уже говорят о неизбежности поднятия цен на свои услуги и о сложностях с клиентами. Мастер Валерия Корошева отметила, что набить татуировку в Петербурге стало дороже во многих студиях: «И не только потому, что расходники выросли в цене. В целом жизнь стала дороже, как и обслуживание студии и предоставление того же уровня комфорта». В салоне Taurus пока пытаются сдерживать цены, но не знают, как долго желание не ограбить клиентов будет сильнее удара санкций.



В WestEnd рассказали, что пришлось отказаться от акций и скидок и немного повысить цены: «За сеанс стоимостью 10 тысяч себестоимость увеличилась на 5–10 % , поэтому и цены мы повысим не более чем на 10 % . Есть плеяда мастеров, которые значительно повышают стоимость услуг, но для крупных тату-студий с большой базой клиентов — это бред. Мы работаем много лет, поэтому могли себе позволить немного уйти в минус и убыток, но довести до конца начатые до санкций акции. Наша студия санкции выдержала, но в целом по индустрии удар катастрофический, особенно по молодым тату-студиям».



Раньше за 7–8 тысяч можно было получить качественную и детализированную татуировку до 15–18 см, а сейчас за эту сумму можно набить максимум небольшую надпись или картинку до 10 см, рассказала Анастасия Камыш из объединения «Тату-порт». «К сожалению, большое количество заявок (от клиентов. — Прим. авт.) отваливается после того, как слышат цену.



Все ищут подешевле и покачественней, но так не бывает: за качество и за имя нужно платить», — считает она. Однако у хорошего мастера, который серьезно относится к работе, клиенты будут в самых сложных жизненных ситуациях, отмечает мастер: «По большей части мастера не знают, как работают продажи в татуировке, поэтому не могут приводить к себе клиентов. На мой взгляд, это только их проблема».



Но пока одни только знания о продажах не спасают: в ряде студий уменьшились потоки клиентов, некоторые мастера могут целый день просидеть без работы, поделился руководитель студии «Ван Гог». «В современных реалиях татуировка — не первая необходимость. Многие потеряли работу, а татуировка делается тогда, когда есть лишние деньги», — считает он. Поэтому пока клиенты откладывают идеи с татуировками до лучших времен, студии откладывают начатые проекты и деньги на то, чтобы не уйти в минус.

Час от часу не легче



Рост цен на расходники — далеко не единственная проблема, с которой столкнулись за последнее время татуировщики. Сразу в двух студиях — Matthew’s и «Ван Гог» — рассказали о том, что мастера лишились возможности подработать за границей. «Многие татуировщики Санкт-Петербурга любили уезжать на рабочие каникулы. За границей они могли не только отдохнуть, но и прилично заработать: ценник на татуировки в той же Европе в 2 раза больше, чем в России. Теперь же мастера лишились одного из источников доходов и приходится круглогодично работать в России», — поделился Дмитрий Седнев.



Многие тату-студии также столкнулись с проблемой поиска клиентов из-за блокировки зарубежных соцсетей. «Клиенты появляются по двум путям: это сарафанное радио и соцсети. После закрытия людей оттуда стало мало, и нельзя сказать, что другие соцсети могут его заменить как площадку для привлечения клиентов», — рассказывают в «Ван Гоге». Но если именитые и распиаренные студии еще не ощущают существенных потерь, то для маленьких студий без большой клиентской базы — это трагедия. Начинающий мастер Полина Нефедова рассказала, что именно на этой площадке занималась продвижением своих услуг и находила первых клиентов, но теперь уменьшились и охваты, и количество пользователей, которые готовы сражаться с VPN.



Сложности у тату-салонов и с законодательством. Хоть их никто не отправляет в простой и не ликвидирует по требованиям Роскомнадзора, неясность в правовом регулировании деятельности татуировщиков всё же имеется. Согласно приказу Минздрава, медицинская лицензия необходима только для процедуры удаления татуировки и для татуажа, а тех, кто только бьет, а не заметает следы, относят к услугам бытовым и не требующим никаких лицензий. При этом сами тату-студии расходятся в показаниях. В одном салоне редакции «Фонтанки» рассказали, что медицинская лицензия у них есть и она необходима всем студиям. В другом отметили, что точная классификация услуги тату не определена законом, соответственно, поголовно получать лицензии не нужно, так как для этого и нет оснований, а в третьем и вовсе попросили не задавать вопросы о лицензиях и не провоцировать службы и ведомства на проверки.



При этом стать тату-мастером не так уж сложно, но довольно-таки затратно. Не нужно рисковать шкурой клиента и учиться сразу на практике, считает Ирина, необходимо найти человека с опытом и пойти к нему на обучение. До санкций курсы стоили около 30 тысяч, сейчас — от 40 до 60. На хорошее оборудование, кушетку и расходники уйдет от 50 до 100 тысяч, но многие новички начинают с самого необходимого, а остальное приобретают постепенно. Стартовый набор можно купить, уложившись в 30 тысяч, считает Полина, а с учетом прохождения курсов татуировщиком можно стать примерно за 50–60 тысяч рублей.



При этом качественные тату-курсы — большая редкость, на многих из них предприимчивые бизнесмены делают легкие деньги и не дают никаких знаний, считает автор курсов для татуировщиков Валерия Корошева. «Есть огромный пласт мастеров, которые просто не понимают, что они делают. Они хотят стать крутыми специалистами, но из-за того, что им не дали всего спектра знаний, они размножают портаки», — отмечает Валерия. Проблема тату-отрасли и в том, что многие относятся к своему делу недостаточно серьезно, считает она: «К сожалению, такой профессии как татуировщик не существует. Есть мастера перманентного макияжа, для которых есть требования, лицензии, регламенты. Для татуировщиков — нет».



Милена Солдатенко, для «Фонтанки.ру»

