Две девушки стали жертвами группового изнасилования в Кронштадте

Трое иностранцев задержаны по подозрению в надругательстве над двумя молодыми петербурженками в Кронштадте. Одного из насильников в России рассчитывали не видеть в ближайшие три года.
О нападении в единую экстренную службу 112 накануне около часа ночи сообщила 21-летняя жительница Кронштадта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Она рассказала о троих мужчинах, которые принудили к сексу её и подругу-ровесницу на дамбе.
Пока скорая везла обеих в больницу, полицейские искали насильников. Подозреваемых догнали у тоннеля дамбы, на внутреннем кольце КАД. Это трое граждан Узбекистана 20, 27 и 53 лет. Младший, как и его приятели, встал на миграционный учёт зимой этого года, но к апрелю успел получить «чёрную метку» — въезд в Россию ему запретили до 2025 года.
В отдел их увезли вместе с изъятыми телефоном, клеем, канцелярским ножом и одеждой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц и покушении на насильственные действия сексуального характера также группой лиц. Все трое задержаны на двое суток.
Девушек, одна из которых живёт во Фрунзенском районе Петербурга, госпитализировали с характерными травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.