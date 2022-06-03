Две девушки стали жертвами группового изнасилования в Кронштадте

Трое иностранцев задержаны по подозрению в надругательстве над двумя молодыми петербурженками в Кронштадте. Одного из насильников в России рассчитывали не видеть в ближайшие три года.



О нападении в единую экстренную службу 112 накануне около часа ночи сообщила 21-летняя жительница Кронштадта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Она рассказала о троих мужчинах, которые принудили к сексу её и подругу-ровесницу на дамбе.

