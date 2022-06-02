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    Суд в Петербурге вернул фонду «Гуманитарное действие»* статус иноагента, который ранее беспрецедентно оспорили

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    1 комментарий

    Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу Минюста и вернул благотворительному фонду «Гуманитарное действие»*, помогающему наркопотребителям и людям с ВИЧ, статус НКО-иноагента. Это следует из материалов на сайте суда, а также сообщения самого фонда в телеграм-канале.

    Ранее городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным включение фонда в реестр иноагентов. Это было первым в России исключением НКО из списка без отказа от иностранного финансирования.

    Фонд «Гуманитарное действие» был включен в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года. Организация работает с 2001 года. В фонде не скрывают, что получают в том числе финансирование из-за рубежа — например, от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

    *Фонд признан НКО-иноагентом.

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    Комментарии (1)

    07A
    Элтон Джон лучше бы от безобразий отказался, вот и был бы лучший вклад в борьбу со СПИДом!
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