Суд в Петербурге вернул фонду «Гуманитарное действие»* статус иноагента, который ранее беспрецедентно оспорили

Третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу Минюста и вернул благотворительному фонду «Гуманитарное действие»*, помогающему наркопотребителям и людям с ВИЧ, статус НКО-иноагента. Это следует из материалов на сайте суда, а также сообщения самого фонда в телеграм-канале.



Ранее городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным включение фонда в реестр иноагентов. Это было первым в России исключением НКО из списка без отказа от иностранного финансирования.

