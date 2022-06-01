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    Впечатляющая цифра. Стало известно, насколько в апреле упало производство легковушек в России

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    10 комментариев

    Апрель стал рекордным месяцем по падению производства легковых автомобилей в России. По данным Росстата, производство упало на 85,4% по сравнению с апрелем 2021 года и на 53,1% — с мартом 2022-го.

    Отмечается, что всего в апреле 2022 года в России произвели 19,9 тысячи автомобилей.

    При этом даже в ковидный апрель 2020-го во время локдаунов в России произвели 30 000 легковых машин.

    В период с января по апрель 2022 года автозаводы, продолжавшие работу после приостановки производства рядом иностранных производителей, выпустили 264 тысячи легковушек. Это на 47,4% меньше, чем за I квартал прошлого года.

    Напомним, что с конца февраля 2022 года, в связи с ситуацией на Украине, в России приостановлена львиная доля автомобильных производств.

    В данный момент известно, что петербургский завод Hyundai продлил простой до 30 июня, а с 4 по 17 июля на предприятии будет плановый коллективный отпуск.

    «АвтоВАЗ», 68% которого ранее принадлежали французской Renault, а сейчас переданы ФГУП «НАМИ», планирует возобновить производство в июне.

    Завод «Мазда Соллерс», работающий во Владивостоке, продлил отпуск сотрудников на неопределенный срок.

    Еще один петербургский завод, Nissan, отправлен в годовой простой.

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    Комментарии (10)

    Alex000
    Далее везде.
    А хлама наоборот станет больше - 5-10-летки стремительно стареют.
    eliseyy
    Смотрим на дороги. Что изменилось? - ничего. Машин меньше не сталр
    zlopopik
    Меньше автохлама - свободнее дворы.
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