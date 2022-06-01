Впечатляющая цифра. Стало известно, насколько в апреле упало производство легковушек в России

Апрель стал рекордным месяцем по падению производства легковых автомобилей в России. По данным Росстата, производство упало на 85,4% по сравнению с апрелем 2021 года и на 53,1% — с мартом 2022-го.
Отмечается, что всего в апреле 2022 года в России произвели 19,9 тысячи автомобилей.
При этом даже в ковидный апрель 2020-го во время локдаунов в России произвели 30 000 легковых машин.
В период с января по апрель 2022 года автозаводы, продолжавшие работу после приостановки производства рядом иностранных производителей, выпустили 264 тысячи легковушек. Это на 47,4% меньше, чем за I квартал прошлого года.
Напомним, что с конца февраля 2022 года, в связи с ситуацией на Украине, в России приостановлена львиная доля автомобильных производств.
В данный момент известно, что петербургский завод Hyundai продлил простой до 30 июня, а с 4 по 17 июля на предприятии будет плановый коллективный отпуск.
«АвтоВАЗ», 68% которого ранее принадлежали французской Renault, а сейчас переданы ФГУП «НАМИ», планирует возобновить производство в июне.
Завод «Мазда Соллерс», работающий во Владивостоке, продлил отпуск сотрудников на неопределенный срок.
Еще один петербургский завод, Nissan, отправлен в годовой простой.