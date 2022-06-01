Впечатляющая цифра. Стало известно, насколько в апреле упало производство легковушек в России

Апрель стал рекордным месяцем по падению производства легковых автомобилей в России. По данным Росстата, производство упало на 85,4% по сравнению с апрелем 2021 года и на 53,1% — с мартом 2022-го.



Отмечается, что всего в апреле 2022 года в России произвели 19,9 тысячи автомобилей.

При этом даже в ковидный апрель 2020-го во время локдаунов в России произвели 30 000 легковых машин.