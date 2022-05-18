Автозавод «Мазда Соллерс» продлил отпуск сотрудникам на неопределенный срок

На производстве «Мазда Соллерс» во Владивостоке из-за отсутствия необходимых запчастей продлили корпоративный отпуск сотрудников на неопределенный срок. Об этом 18 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Простой автозавода объяснили перебоем в поставках из-за разрыва логистических цепочек, отметив, что это общая проблема автопроизводителей. Сейчас предприятие ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих.
О корпоративном отпуске сотрудникам объявили 30 апреля. Он планировался до 18 мая включительно, но был продлен на неопределенный срок с полным сохранением заработной платы. В эти дни на предприятии провели плановое техническое обслуживание оборудования.
Недавно японское руководство Nissan отправило петербургский завод, готовый перезапустить конвейер на днях, в годовой простой. В марте 2022 года все три петербургских автозавода, по данным Петростата, выпустили всего 6,1 тыс. машин, что на