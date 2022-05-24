    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, сев

    761мм

    17%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство в начале июня

    1009
    2 комментария

    Российский автогигант «АвтоВАЗ», несколько раз уходивший на простой в мае, планирует возобновить выпуск машин в начале лета. Об этом на встрече с коллективом тольяттинского автозавода 24 мая заявил новоиспеченный гендиректор компании Максим Соколов.

    «Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме», — цитирует Соколова «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Напомним, что с 6 июня компания планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.

    Среди основных задач новый глава «АвтоВАЗа» назвал сохранение коллектива, наращивание импортозамещения и поиск новых поставщиков и логистических цепочек, «в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только».

    Ранее из-за проблем с поставками электронных компонентов «АвтоВАЗ» ушел в корпоративный отпуск в апреле вместо июля-августа. Планировалось накопить запас для стабильной работы завода, но с 25 апреля производство возобновили в ограниченном режиме. В мае автогигант несколько раз уходил на простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая, затем вновь продлил остановку производства — на период с 23 по 27 мая.

    После начала военных действий на Украине компания Renault, которой принадлежали почти 68 % акций совместного с «Ростехом» предприятия, владеющего «АвтоВАЗом», объявила об уходе из России. В середине мая было подписано соглашение о передаче российских активов «Рено» в госсобственность. По нему контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» отошел ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа в течение 6 лет. 23 мая соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ, пишет «Интерфакс». Сделка по передаче доли французской компании в «АвтоВАЗе» закрыта. Пост гендиректора российского автопроизводителя вместо главы Renault в РФ и СНГ Николя Мора занял бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    планировать абсолютно не значит что начать в эрэфии...
    Alex000
    Не увидел в списке задач повышения уловов надоев и снижения надоев уловов.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close