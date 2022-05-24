«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство в начале июня

Российский автогигант «АвтоВАЗ», несколько раз уходивший на простой в мае, планирует возобновить выпуск машин в начале лета. Об этом на встрече с коллективом тольяттинского автозавода 24 мая заявил новоиспеченный гендиректор компании Максим Соколов.

«Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме», — цитирует Соколова «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Напомним, что с 6 июня компания планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.



Среди основных задач новый глава «АвтоВАЗа» назвал сохранение коллектива, наращивание импортозамещения и поиск новых поставщиков и логистических цепочек, «в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только».

Ранее из-за проблем с поставками электронных компонентов «АвтоВАЗ» ушел в корпоративный отпуск в апреле вместо июля-августа. Планировалось накопить запас для стабильной работы завода, но с 25 апреля производство возобновили в ограниченном режиме. В мае автогигант несколько раз уходил на простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая, затем вновь продлил остановку производства — на период с 23 по 27 мая.