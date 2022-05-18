Профсоюз «АвтоВАЗа» сообщил о продлении простоя ещё на неделю

«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», — гласит запись от 18 мая на официальной странице во «ВКонтакте» .

«АвтоВАЗ» продлил приостановку производства автомобилей на пять дней из-за отсутствия комплектующих. Об этом в среду сообщает профсоюз компании.

Ранее компания уже несколько раз отправляла сотрудников в простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. С 6 июня автопроизводитель планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю.



13 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что компоненты для «АвтоВАЗа» нашли у азиатских производителей, но поставки задерживаются из-за локдауна в ряде регионов Китая.



АО «АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод компании основан в 1966 году в Тольятти, там же расположена штаб-квартира. «АвтоВАЗ» производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также машины марки Nissan, Renault и Datsun. После перехода российских активов Renault в госсобственность «АвтоВАЗ» будет проводить сервисное обслуживание машин Renault в России.

