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    Профсоюз «АвтоВАЗа» сообщил о продлении простоя ещё на неделю

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    12 комментариев

    «АвтоВАЗ» продлил приостановку производства автомобилей на пять дней из-за отсутствия комплектующих. Об этом в среду сообщает профсоюз компании.

    «Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», — гласит запись от 18 мая на официальной странице во «ВКонтакте».

    Ранее компания уже несколько раз отправляла сотрудников в простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. С 6 июня автопроизводитель планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

    13 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что компоненты для «АвтоВАЗа» нашли у азиатских производителей, но поставки задерживаются из-за локдауна в ряде регионов Китая.

    АО «АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод компании основан в 1966 году в Тольятти, там же расположена штаб-квартира. «АвтоВАЗ» производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также машины марки Nissan, Renault и Datsun. После перехода российских активов Renault в госсобственность «АвтоВАЗ» будет проводить сервисное обслуживание машин Renault в России.

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    Комментарии (12)

    274488045
    Неужели нечем полезным занять рабочих, например, вводом новых станков. Провести опросы рабочих, что можно улучшить в будущем. Также, часть рабочих можно задействовать в создании креативных моделей, тюнинге, создании ручной окраски машин с красивой аэрографикой. Также установить красивую светодиодную подсветку, закупать и устанавливать магнитолы с Android auto. Прежде всего сейчас нужно напрячься менеджерам и рекламщикам, чтобы раскрутить что-то новое.
    atf
    Раньше без санкций не могли сделать, а теперь сделают?
    VKuser74292866
    Благое дело делают, страна становится безопаснее с каждым днём простоя.
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