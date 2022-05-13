«АвтоВАЗу» нашли поставщиков в Азии, но всё испортил китайский локдаун

Компоненты для «АвтоВАЗа» нашли у азиатских производителей, но поставки задерживаются из-за локдауна в Китае. Об этом 13 мая сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Все договоренности о поставках комплектующих для «АвтоВАЗа» с компаниями из Азии достигнуты и оформлены, но локдаун из-за коронавируса, который объявлен в ряде регионов Китая, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих, рассказал глава региона ТАСС. «COVID-19 сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира. К сожалению, это дополнительно стало негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия», — сказал Азаров.
По словам губернатора, сроки поставок теперь будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Китае.
О том, что «АвтоВАЗу» нашли поставщиков электронных компонентов в странах Азии, Азаров сообщил в марте. С 4 по 24 апреля автогигант уходил в перенесенный с лета корпоративный отпуск, за который планировалось поднакопить компонентов. Производство в Тольятти и Ижевске возобновили в ограниченном объеме. Затем его приостанавливали с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. Еще один простой из-за отсутствия комплектующих объявлен с 16 по 20 мая. А с 6 июня предприятие перейдет на четырёхдневный режим работы.