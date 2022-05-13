«АвтоВАЗу» нашли поставщиков в Азии, но всё испортил китайский локдаун

Компоненты для «АвтоВАЗа» нашли у азиатских производителей, но поставки задерживаются из-за локдауна в Китае. Об этом 13 мая сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Все договоренности о поставках комплектующих для «АвтоВАЗа» с компаниями из Азии достигнуты и оформлены, но локдаун из-за коронавируса, который объявлен в ряде регионов Китая, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих, рассказал глава региона ТАСС. «COVID-19 сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира. К сожалению, это дополнительно стало негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия», — сказал Азаров.



По словам губернатора, сроки поставок теперь будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Китае.