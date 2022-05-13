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    «АвтоВАЗу» нашли поставщиков в Азии, но всё испортил китайский локдаун

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    6 комментариев

    Компоненты для «АвтоВАЗа» нашли у азиатских производителей, но поставки задерживаются из-за локдауна в Китае. Об этом 13 мая сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    Все договоренности о поставках комплектующих для «АвтоВАЗа» с компаниями из Азии достигнуты и оформлены, но локдаун из-за коронавируса, который объявлен в ряде регионов Китая, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих, рассказал глава региона ТАСС. «COVID-19 сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира. К сожалению, это дополнительно стало негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия», — сказал Азаров.

    По словам губернатора, сроки поставок теперь будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Китае.

    О том, что «АвтоВАЗу» нашли поставщиков электронных компонентов в странах Азии, Азаров сообщил в марте. С 4 по 24 апреля автогигант уходил в перенесенный с лета корпоративный отпуск, за который планировалось поднакопить компонентов. Производство в Тольятти и Ижевске возобновили в ограниченном объеме. Затем его приостанавливали с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. Еще один простой из-за отсутствия комплектующих объявлен с 16 по 20 мая. А с 6 июня предприятие перейдет на четырёхдневный режим работы.

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    Комментарии (6)

    Дежурный по объединению
    Не знаю, что за лохдаун у кетайцев для автотаза, мене с алишки кетайцы шлют запчасти нормально.
    angel of death
    в своей рукожопости обвинить другую страну... как удобно устроился...

    такие нам не нужны, от них только один вред - оправдания, отмазки, срыв сроков производства...
    Dud
    хорошо...
    в пиндосии - то же "засада" с машинами, салоны - пустые, ожидание заказа - 2-3 месяца.
    цены - увеличились с 38 т.д. до 42 т.д. за одно и то же.
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