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    Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»

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    10 комментариев

    Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба компании.

    Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «АвтоВАЗу» в ближайшее время предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов.

    «Это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Уверен в том, что управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП «НАМИ», который теперь является акционером «АвтоВАЗа», — добавил Мантуров.

    «Уверен, что опыт Максима Соколова поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда LADA и всего легкового автомобилестроения, как сильной и независимой отрасли страны», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Новоиспеченный президент автоконцерна Максим Соколов рассказал, что важнейшей целью для него и подчиненных сегодня является развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных. Он также поблагодарил коллег из Смольного и лично губернатора Александра Беглова за совместную работу.

    Справка:

    Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов был назначен вице-губернатором в конце 2019 года. В его функционал входили дорожный, транспортный, инвестиционный и туристический блоки, а после ухода вице-губернатора Евгения Елина — еще и комитет по промышленной политике. За время работы Соколова в Смольном было запущено несколько ожидаемых инфраструктурных объектов — в частности, начато строительство новых развязок ЗСД, включая Витебскую. Кроме того, город перешел на работу с новым подрядчиком по метростроению — «Метростроем Северной столицы». Запущен переход города на новую модель транспортного обслуживания, а «Горэлектротранс» начал программу модернизации предприятия.

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    Комментарии (10)

    266186220
    Чувствую, под его руководством АвтоВаз перейдет к производству телег и выращиванию лошадей............
    274607226
    Я смотрю везде новые люди и незнакомые лица!
    pol-t’
    Круче бу андерсена уже никого не будет
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