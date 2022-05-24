Максим Соколов больше не вице-губернатор Петербурга. Теперь официально

Максим Соколов освобожден от должности вице-губернатора Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 24 мая.
Теперь уже бывший вице-губернатор Максим Соколов накануне, 23 мая, был единогласно утвержден на должность президента автоконцерна «АвтоВАЗ».
До назначения вице-губернатором Петербурга в конце 2019 года занимал должность министра транспорта.
О том, с чем Максим Соколов оставил Петербург, и о том, какие задачи ему предстоит решать, читайте в материале «Фонтанки».