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    Экономика и санкции

    Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» перенесет производство из Тайваня в Россию

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    20 комментариев

    Компания МСЦТ, разрабатывающая отечественные процессоры «Эльбрус», планирует перенести производство из Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. Переезд обойдется разработчику минимум в несколько миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина в понедельник, 30 мая.

    До сих пор отечественные процессоры производились на тайваньской TSMC. В конце февраля на фоне специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций TSMC остановила производство полупроводников марки «Эльбрус» и прекратила поставки в РФ. Вскоре после этого МЦСТ начала рассматривать возможности перехода на российские мощности.

    «На отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — рассказал Константин Трушкин.

    По мнению источника агентства на IT-рынке, для переноса производства на «Микрон» МЦСТ потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей. Уровень развития технологий в России на порядок ниже, поэтому компании в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное современное производство, ни на достижение договоренностей с другими зарубежными фабриками.

    Как считают эксперты, «Эльбрусы», произведенные на «Микроне», можно будет использовать только в компактных компьютерах без жесткого диска или кассовых аппаратах. Компьютеров с такими процессорами будет немного.

    Ранее руководство МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус», признав их несоответствующими техническим запросам ведомства.

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    Комментарии (20)

    Avs7153
    А Эльбрус в Тайвань?
    Zdobsi
    Пусть делают. Деваться некогда. Когда то работал в 2000х годах в здании бывшего НИИ Дельта. Жуткое впечатление, что уже тогда вместо производства микросхем заселили торгашей в основном.
    Оборудование покупать надо было заграницей из разных стран и тихой самой без шума технологии развивать. И деньги на это тратить. А сейчас спохватились. Нельзя такую отрасль запустить за полгода. Время необходимо и нужно тратить кучу денег. Не на дворцы и аквадискотеки, а на технологии.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Можно сколько угодно язвить на эту тему, даже обоснованно и справедливо. Но вариантов всего два. Либо за триллионы развивать отечественный эльбрус, либо прекратить спецоперацию и вернуть Донбасс и Крым. Каких-то компромиссов просто нет.
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