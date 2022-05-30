Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» перенесет производство из Тайваня в Россию

Компания МСЦТ, разрабатывающая отечественные процессоры «Эльбрус», планирует перенести производство из Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. Переезд обойдется разработчику минимум в несколько миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина в понедельник, 30 мая.

До сих пор отечественные процессоры производились на тайваньской TSMC. В конце февраля на фоне специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций TSMC остановила производство полупроводников марки «Эльбрус» и прекратила поставки в РФ. Вскоре после этого МЦСТ начала рассматривать возможности перехода на российские мощности.

«На отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — рассказал Константин Трушкин.

По мнению источника агентства на IT-рынке, для переноса производства на «Микрон» МЦСТ потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей. Уровень развития технологий в России на порядок ниже, поэтому компании в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное современное производство, ни на достижение договоренностей с другими зарубежными фабриками.



Как считают эксперты, «Эльбрусы», произведенные на «Микроне», можно будет использовать только в компактных компьютерах без жесткого диска или кассовых аппаратах. Компьютеров с такими процессорами будет немного.

