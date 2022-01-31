В МВД раскритиковали работу серверов на отечественных процессорах «Эльбрус»

Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. Серьезной критики со стороны ведомства, в частности, удостоилась работа серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ, сообщает 31 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правительстве.



Из письма замглавы МВД РФ Виталия Шулики в правительство следует, что серверы на процессоре «Эльбрус -8°С» (производится АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

