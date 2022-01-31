В МВД раскритиковали работу серверов на отечественных процессорах «Эльбрус»

Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. Серьезной критики со стороны ведомства, в частности, удостоилась работа серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ, сообщает 31 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Из письма замглавы МВД РФ Виталия Шулики в правительство следует, что серверы на процессоре «Эльбрус -8°С» (производится АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».
В свою очередь, представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил «Ъ», что компания знает о проблеме и ведет работу по улучшению показателей систем. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление», — пояснил представитель компании.
«Фонтанка» писала, что в декабре Сбербанк протестировал серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и заключил, что их невозможно использовать в нынешнем виде из-за технического несоответствия. Из 44 параметров они соответствовали лишь семи. При этом, по мнению специалистов банка, большую часть требований можно выполнить, переупаковав сервер, не трогая сам процессор и ОС.