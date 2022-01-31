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В МВД раскритиковали работу серверов на отечественных процессорах «Эльбрус»

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Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. Серьезной критики со стороны ведомства, в частности, удостоилась работа серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ, сообщает 31 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Из письма замглавы МВД РФ Виталия Шулики в правительство следует, что серверы на процессоре «Эльбрус -8°С» (производится АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В свою очередь, представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил «Ъ», что компания знает о проблеме и ведет работу по улучшению показателей систем. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление», — пояснил представитель компании.

«Фонтанка» писала, что в декабре Сбербанк протестировал серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и заключил, что их невозможно использовать в нынешнем виде из-за технического несоответствия. Из 44 параметров они соответствовали лишь семи. При этом, по мнению специалистов банка, большую часть требований можно выполнить, переупаковав сервер, не трогая сам процессор и ОС.

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Комментарии (36)

Hmyr’
Осталось еще денег на модернизацию этого г…., чтоб в сумме получилось дороже, чем импортное, проверенное временем, оборудование. Импортозамещение по-русски…
274074327
Так кажется Эльбрус на Тайване делают. Почему его называют российским процессором?
X-кот
Так вот где дохлая собака закопана, когда база МРЭО лежит, с бока на бок переворачивается, ГИБДД, по-моему, только на штрафы нормальные сервера поставили, все остальной тоже очень больное.
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