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Российская электроника получит дополнительные преимущества на рынке госзакупок

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Минпромторг РФ хочет изменить правила определения победителей при проведении госзакупок вычислительной техники. Если среди поданных на конкурс заявок хотя бы одна предлагает оборудование с российским процессором, заказчик обязан отклонить остальные. Проект соответствующего постановления подготовил Минпромторг.

Как сообщает 10 января «Коммерсантъ», документ вводит двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок госзакупок. Оборудование с российским процессором будет считаться техникой первого уровня, без него — будет относиться ко второму. Если на торги подана хотя бы одна заявка первого уровня и она удовлетворяет требованиям техзадания, остальные должны быть отклонены, даже если техника в них внесена в реестр.

Цель меры — обеспечение безусловного преимущества продукции на российских процессорах, пояснили изданию в Минпромторге. В ведомстве считают, что это стимулирует производителей использовать отечественные процессоры. Требования будут распространяться на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных (СХД).

По закону госзаказчики должны были применять российские процессоры в СХД с января, а в ноутбуках — с июля 2021 года. С 1 января 2022 года их применение стало обязательным для всей ключевой вычислительной техники. Но эти условия оказались практически невыполнимыми. Отечественные разработчики процессоров и производители электроники на протяжении всего прошлого года спорили с правительством о реальных сроках и способах выполнения этих требований.

Как в декабре писал профильный портал CNews, Сбербанк протестировал серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и заключил, что их невозможно использовать в нынешнем виде из-за технического несоответствия. Из 44 параметров они соответствовали лишь семи. При этом, по мнению специалистов банка, большую часть требований можно выполнить, переупаковав сервер, не трогая сам процессор и ОС.

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Комментарии (28)

chip1
Хорошее начинание! Ждем указа о закупке в качестве служебного транспорта исключительно отечественные авто! Вся офисная техника, мебель, канцтовары!
mynine
На пикабу недавно была статья разработчика электроники про "импортозамещение" компонентов (легко гуглится). Я могу тоже подтвердить что все так и есть - полная... И все станет совсем плохо, если подобные антиконкурентные законы пропихнут лоббисты.

Если коротко про российские компоненты: нет информации, нет нормальной документации, крайне скудный ассортимент, задранные в десятки(!!!) раз цены, жуткое качество (брак), распиновка не совпадает с аналогами, на многих компонентах нет маркировки, выводы не формованы и тд. Ну и многие из них (микросхемы) попросту сделаны в Китае со стертыми обозначениями и задранным ценником.

Делать электронику на российских компонентах это кратно ее удорожать, снижать качество и надежность, увеличивать сроки производства.
Otkating
Старая российская забава переклеивать на продуктах срок годности вышла на новый, государственный уровень.
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