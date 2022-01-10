Российская электроника получит дополнительные преимущества на рынке госзакупок

Как сообщает 10 января «Коммерсантъ» , документ вводит двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок госзакупок. Оборудование с российским процессором будет считаться техникой первого уровня, без него — будет относиться ко второму. Если на торги подана хотя бы одна заявка первого уровня и она удовлетворяет требованиям техзадания, остальные должны быть отклонены, даже если техника в них внесена в реестр.

Минпромторг РФ хочет изменить правила определения победителей при проведении госзакупок вычислительной техники. Если среди поданных на конкурс заявок хотя бы одна предлагает оборудование с российским процессором, заказчик обязан отклонить остальные. Проект соответствующего постановления подготовил Минпромторг.

Цель меры — обеспечение безусловного преимущества продукции на российских процессорах, пояснили изданию в Минпромторге. В ведомстве считают, что это стимулирует производителей использовать отечественные процессоры. Требования будут распространяться на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных (СХД).



По закону госзаказчики должны были применять российские процессоры в СХД с января, а в ноутбуках — с июля 2021 года. С 1 января 2022 года их применение стало обязательным для всей ключевой вычислительной техники. Но эти условия оказались практически невыполнимыми. Отечественные разработчики процессоров и производители электроники на протяжении всего прошлого года спорили с правительством о реальных сроках и способах выполнения этих требований.



Как в декабре писал профильный портал CNews, Сбербанк протестировал серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и заключил, что их невозможно использовать в нынешнем виде из-за технического несоответствия. Из 44 параметров они соответствовали лишь семи. При этом, по мнению специалистов банка, большую часть требований можно выполнить, переупаковав сервер, не трогая сам процессор и ОС.

