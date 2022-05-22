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    Две девочки застряли в качелях в Купчино. Их вынимали с помощью гидравлического инструмента

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    Спасателей вызвали на детскую площадку во Фрунзенском районе Петербурга. Две подружки пытались покататься на качелях для малышей, но застряли.

    О ЧП, которое произошло накануне днем у дома 16 по Белградской улице, сообщили очевидцы в сообществе «Купчино Фрунзенский район».

    Как уточнили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, вызов в дежурную часть поступил в 14:45. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части. С помощью ручного гидравлического инструмента сотрудники МЧС деблокировали ноги у двух девочек 5 лет из детских качелей.

    Родители, которые водят детей на эту площадку, писали в соцсетях, что это были качели для малышей до 2 лет.

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