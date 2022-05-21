Великий князь Романов ждет наследника

Великий князь Георгий и его супруга княгиня Виктория ждут ребенка. Наследник должен появиться на свет осенью.
О беременности княгини 21 мая сообщает Российский императорский дом. «Её Светлость пребывает в добром здравии и на данный момент не намерена отменять или откладывать какие-либо запланированные мероприятия, хотя вполне может ограничить принятие новых обязательств по мере приближения осени», — рассказали в царской семье.
Также отмечается, что мать Георгия — Великая Княгиня Мария Владимировна «с великой радостью и благодарностью Богу восприняла это известие».
Виктории 40 лет, князю — 41 год.
Георгий и Виктория венчались в Петербурге осенью прошлого года. Фото со «свадьбы века» можно посмотреть здесь.