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    Великий князь Романов ждет наследника

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    12 комментариев

    Великий князь Георгий и его супруга княгиня Виктория ждут ребенка. Наследник должен появиться на свет осенью.

    О беременности княгини 21 мая сообщает Российский императорский дом. «Её Светлость пребывает в добром здравии и на данный момент не намерена отменять или откладывать какие-либо запланированные мероприятия, хотя вполне может ограничить принятие новых обязательств по мере приближения осени», — рассказали в царской семье.

    Также отмечается, что мать Георгия — Великая Княгиня Мария Владимировна «с великой радостью и благодарностью Богу восприняла это известие».

    Виктории 40 лет, князю — 41 год.

    Георгий и Виктория венчались в Петербурге осенью прошлого года. Фото со «свадьбы века» можно посмотреть здесь.

    Георгий Романов — сын Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Любопытно, что у Георгия Владимировича еще есть шансы на престол в Великобритании. Он прапраправнук королевы Виктории и 140-й в очереди на наследование.

    Его мать Мария Владимировна — внучка великого князя Кирилла Владимировича, который с приходом большевиков и уже в изгнании объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.

    Итальянка Ребекка Беттарини — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в аэрокосмической отрасли, писала детективные романы, сейчас также занимается благотворительностью.

    Пара рассказывала, что знакомы они с детства, а роман начался после случайной встречи в Брюсселе в 2012 году. Летом прошлого года Ребекка после церемонии в Петропавловском соборе стала православной христианкой Викторией Романовной.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (12)

    AlBerkut
    140 в очереди на британский престол?
    Петров и Боширов, ваш выход, работёнка намечается, небольшая, точнее всего-то 139 работёнок😉😂😂😂😂
    Поможем великому князю взойти на трон😎😂😂
    Савва Морозов
    Великий князь Дмитрий уже ушёл. Он наплевал на всех противников Русских и первым, сразу же, посетил Крым, где был очень рад его возвращению.
    а гогенцоллеру тут делать нечего.
    Дядя Бо
    Родили, таки, Путину преемника. :D
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